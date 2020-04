Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ ngừng tài trợ cho WHO

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 19:03 PM (GMT+7)

Trung Quốc đã bày tỏ sự không hài lòng và cho rằng việc Mỹ cắt tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ làm suy yếu những nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn tác động của đại dịch Covid-19.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 19:15 15/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc15/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Ngày 15.4, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Triệu Lập Kiên, đã kêu gọi Mỹ hãy tiếp tục duy trì trách nhiệm với WHO và cho biết thêm rằng, Trung Quốc đã tài trợ thêm cho Tổ chức Y tế Thế giới 20 triệu USD để hỗ trợ các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 toàn cầu.

“Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định ngừng đóng góp cho ngân sách WHO của Washington. Kể từ khi Covid-19 bùng phát, WHO dưới sự lãnh đạo của ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối các nỗ lực quốc tế và được công nhận”, ông Triệu Lập Kiên phát biểu.

“Hành động của Mỹ sẽ làm suy yếu khả năng của WHO trong ứng phó với đại dịch. Đặc biệt là tác động tiêu cực đến những quốc gia kém phát triển”, ông Triệu Lập Kiện nói thêm.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Triệu Lập Kiên (ảnh: SCMP)

Ngày 14.4, ông Donald Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho WHO trong khoảng thời gian kéo dài từ 60 – 90 ngày để đánh giá lại hoạt động của tổ chức này.

“WHO đã thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ cơ bản và phải chịu trách nhiệm”, ông Trump phát biểu.

Năm 2019, Mỹ đã góp 400 triệu USD, chiếm 15% ngân sách của WHO.

Hiệp hội Y khoa Mỹ (AMA) đã kêu gọi ông Trump xem xét lại quyết định của mình.

“Chiến đấu với một đại dịch toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác quốc tế dựa trên khoa học và chia sẻ thông tin. Việc cắt giảm tài trợ cho WHO thay vì tập trung vào các giải pháp là một động thái nguy hiểm tại thời điểm này”, Chủ tịch AMA – bà Patrice Harris, phát biểu.

Thomas Bollyky, Giám đốc chương trình y tế toàn cầu tại Mỹ cho rằng, việc cắt giảm ngân sách của WHO khiến chính nước Mỹ trở nên không an toàn.

“Covid-19 đe dọa an ninh y tế ở khắp mọi nơi. Thế giới sẽ trở nên an toàn hơn với những thông tin và chuyên môn khoa học mà WHO cung cấp. Tôi kêu gọi Tổng thống hay xem xét lại”, ông Thomas Bollyky, phát biểu.

Nhiều chuyên gia y tế lo ngại hành động ngưng tài trợ của Mỹ có thể khiến tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn (ảnh: Reuters)

Ông Amesh Adalja, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), cho rằng WHO đã có phản ứng chậm trễ trong việc ứng phó với dịch Ebola tại Tây Phi năm 2013 nhưng trong hoàn cảnh hiện nay thì việc cắt tài trợ là không nên thực hiện.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres cho rằng, đây là thời điểm thế giới nên tập trung nguồn lực để chống lại dịch bệnh và không phải lúc ngừng tài trợ cho WHO.

“Tôi cho rằng, WHO cần phải được ủng hộ bởi tổ chức này vô cùng quan trọng đối với các nỗ lực của thế giới để đánh bại Covid-19. Đây không phải là thời điểm để cắt giảm các nguồn lực cho hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới hoặc bất kỳ tổ chức nhân đạo nào khác trong cuộc chiến chống lại Covid-19”, ông Antonio Guterres phát biểu.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/phan-ung-cua-trung-quoc-sau-khi-my-ngung-tai-tro-cho-who-1079414.htmlNguồn: http://danviet.vn/the-gioi/phan-ung-cua-trung-quoc-sau-khi-my-ngung-tai-tro-cho-who-1079414.html