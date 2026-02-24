Đau lòng hai học sinh tử vong thương tâm trong lúc đến trường

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 6h40 sáng nay (24/2), trên tuyến đường tỉnh 456 thuộc địa bàn thôn An Ninh (xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa ô tô và 2 xe máy điện khiến 2 học sinh (một nam, một nữ) tử vong. Sự việc xảy ra khi cả 3 học sinh đang trên đường đến trường.

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô BKS 17A - 314.xx do ông Phạm Hồng M. (SN 1962, trú tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên) điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Thái Thụy đến xã Thụy Anh, bất ngờ xảy ra va chạm với 2 xe máy điện chạy theo hướng ngược lại.

Trong đó, một xe máy điện do nam sinh Bùi Đức H. (SN 2008, trú tại xã Thụy Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Diêm Điền) phía sau chở em Bùi Thị Th. (SN 2012, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Chiếc xe máy điện còn lại mang BKS 17MĐ6 – 152xx do nữ sinh Nguyễn Thị Hà L. (SN 2008, học sinh lớp 12 Trường THPT Diêm Điền) điều khiển. Cú va chạm khiến em H., em Th. tử vong tại hiện trường, riêng nữ sinh L. may mắn thoát nạn và các phương tiện bị hư hỏng.

Nhận tin báo, chính quyền xã Thái Thụy nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và cấp báo cho lực lượng chức năng thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn thiện công tác khám nghiệm, thi thể các học sinh xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.