Các nghị sĩ Mỹ phản ứng ra sao sau cuộc tấn công vào Venezuela?

Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro đã tạo ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào ông Donald Trump trong nội bộ Washington. Nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ, trong đó có cựu Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cho rằng hành động này “thiếu cơ sở pháp lý, không khiến nước Mỹ an toàn hơn và có nguy cơ gây bất ổn khu vực”.

Ngay sau khi chiến dịch kết thúc, nhiều nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ đã đặt câu hỏi về mục tiêu, cơ sở pháp lý và sự khôn ngoan chiến lược của việc tấn công, đồng thời cảnh báo nguy cơ Mỹ có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài và tốn kém.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C., Mỹ, ngày 23/12/2025. Ảnh: Reuters

Làn sóng phản đối từ cả đảng Dân chủ và Cộng hòa

Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (đảng Cộng hòa, bang Georgia), một nhân vật thuộc phe MAGA (Make America Great Again - Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại), đặt nghi vấn về lý do tấn công nếu mục tiêu thực sự là chống tội phạm ma túy, đồng thời cáo buộc đây là “một bước đi nhằm kiểm soát nguồn dầu mỏ của Venezuela”. Bà cho rằng người dân Mỹ “có lý do để thất vọng trước việc chính phủ liên tục tài trợ cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài”.

Hạ nghị sĩ Don Bacon (đảng Cộng hòa, bang Nebraska) đánh giá việc bắt giữ ông Maduro “có thể tốt cho tương lai Venezuela và khu vực”, song bày tỏ lo ngại hành động này có thể tạo tiền lệ để các nước khác biện minh cho những chiến dịch quân sự tương tự.

Bên phía đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên bố việc sử dụng vũ lực quân sự để loại bỏ ông Maduro là “sai lầm và không khiến nước Mỹ an toàn hơn”. Bà cho rằng hành động của Tổng thống Trump là “không hợp pháp và thiếu khôn ngoan”, đồng thời cảnh báo những kịch bản can thiệp nhằm thay đổi chế độ hoặc kiểm soát dầu mỏ “có thể dẫn tới hỗn loạn khu vực, với những hệ quả mà người dân Mỹ phải gánh chịu”.

Bà Harris cũng chỉ trích rằng động thái này “liên quan đến dầu mỏ và mong muốn của ông Trump thể hiện vai trò cứng rắn trong khu vực”, cho rằng người dân Mỹ “không mong muốn một cuộc xung đột như vậy”.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện và Hạ viện cáo buộc chính quyền Trump đã “đánh lạc hướng” Quốc hội trong các cuộc họp kín trước đó.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine (đảng Dân chủ, bang Virginia) cho rằng đã đến lúc Quốc hội phải khẳng định lại vai trò hiến định trong các vấn đề chiến tranh. Ông cho biết Thượng viện sẽ bỏ phiếu nghị quyết lưỡng đảng nhằm ngăn chặn nguy cơ Mỹ bước vào “một cuộc chiến với Venezuela nếu không có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội”.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông từng tham dự ba cuộc họp kín và được trấn an rằng Washington không theo đuổi thay đổi chế độ và không có kế hoạch hành động quân sự tại Venezuela — song diễn biến thực tế “đi ngược lại các cam kết này”. Ông yêu cầu Nhà Trắng phải báo cáo đầy đủ cho toàn bộ Quốc hội, thay vì chỉ giới hạn trong nhóm lãnh đạo an ninh – tình báo.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng chính quyền ông Trump “chưa chứng minh được sự tồn tại của một mối đe dọa an ninh quốc gia cấp bách”. Bà cũng yêu cầu Nhà Trắng báo cáo chi tiết về mục tiêu, phạm vi chiến dịch và biện pháp ngăn nguy cơ bất ổn lan rộng, đồng thời nhấn mạnh rằng.

Thượng nghị sĩ Jack Reed — Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện — cảnh báo rằng “chưa có một kế hoạch nghiêm túc nào được trình bày cho việc Mỹ kiểm soát một quốc gia khác bằng vũ lực, cũng như chi phí mà người dân Mỹ phải gánh chịu”.

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (bang New Hampshire) cáo buộc chính quyền Trump “liên tục đánh lừa người dân Mỹ và các đại diện dân cử khi khẳng định không theo đuổi thay đổi chế độ hay đưa quân vào Venezuela”.

Hạ nghị sĩ Don Beyer (bang Virginia) thậm chí cho rằng “chính quyền đã nói dối Quốc hội và phát động một cuộc chiến tranh trái phép nhằm phục vụ mục tiêu thay đổi chế độ và dầu mỏ”.

Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu ngăn chặn hành động quân sự với Venezuela

Người phát ngôn của Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết nhóm “Gang of Eight” - gồm lãnh đạo lưỡng viện và lãnh đạo các ủy ban tình báo - không được thông báo trước về kế hoạch tấn công.

Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries cũng cảnh báo rằng việc duy trì an ninh và ổn định khu vực “không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự”, nhắc lại bài học từ Iraq và Afghanistan.

Một số nghị sĩ Cộng hòa ôn hòa cũng bày tỏ quan ngại. Hạ nghị sĩ Mariannette Miller-Meeks (bang Iowa) cho rằng đây là “một vấn đề an ninh quốc gia”, song nhấn mạnh rằng “cử tri Iowa không muốn thấy binh sĩ Mỹ phải triển khai trên bộ tại Venezuela”.

Ngoại trưởng Marco Rubio bảo vệ quyết định không thông báo, cho rằng đây là “loại nhiệm vụ không thể tiền trạm thông tin vì sẽ gây nguy hiểm cho chiến dịch”. Tổng thống Trump cũng nói rằng Quốc hội “có xu hướng để lộ thông tin”.

Trong khi đó, một số nghị sĩ như Seth Moulton (bang Massachusetts) khẳng định rằng trong các cuộc họp trước đây, họ nhiều lần hỏi liệu chính quyền có ý định đưa quân, tiến hành xâm nhập trên bộ hay thay đổi chế độ tại Venezuela hay không - và “đều nhận được câu trả lời là không”. Ông cho rằng “Quốc hội đã được thông báo - nhưng là thông tin sai lệch”.

Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu vào tuần tới đối với một dự luật về quyền lực chiến tranh lưỡng đảng nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump tiếp tục hành động quân sự với Venezuela. Dự luật thuộc diện ưu tiên, đồng nghĩa với việc Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện John Thune không thể ngăn văn bản này được đưa ra thảo luận tại nghị trường.

Dự luật do Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul và Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff bảo trợ. Dự luật chỉ cần đa số quá bán để được Thượng viện thông qua.

“Đã từ lâu Quốc hội cần tái khẳng định vai trò hiến định then chốt của mình trong các vấn đề chiến tranh, hòa bình, ngoại giao và thương mại. Dự luật lưỡng đảng, trong đó quy định rằng chúng ta không được ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela nếu không có sự cho phép rõ ràng của quốc hội, sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào tuần tới”, Thượng nghị sĩ Kaine nói.