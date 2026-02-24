Vờ gọi điện cho “lãnh đạo ngành” để chạy án trong vụ Sen Tài Thu

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, viện kiểm sát cáo buộc cựu Chủ tịch doanh nghiệp này là Phạm Thị Hoà (SN 1958) cùng Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981), cựu Phó Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), cựu Tổng giám đốc, có hành vi huy động vốn trái phép.

Cụ thể, Sen Tài Thu hoạt động trong lĩnh vực massage, tắm hơi, tăng cường chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2018, doanh nghiệp này vay tiền để mở rộng sản xuất nhưng sau đó không thể trả nợ.

Bị can Phạm Thị Hòa chịu cáo buộc lừa đảo 988 tỷ đồng. Ảnh: Sen Tài Thu.

Do vậy, Hòa, Hương và Linh tổ chức huy động vốn trá hình dưới vỏ bọc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn. Họ hứa hẹn trả lãi xuất cao cho những nhà đầu tư chuyển tiền vào Sen Tài Thu.

Qua đây, các bị can lừa đảo của 459 nhà đầu tư tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư; còn chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng.

Đến nay, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hoà và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Trong vụ án, hai chị em Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) bị cáo buộc lừa đảo “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương.

Cáo trạng thể hiện năm 2023, Nguyễn Thị Lan Hương kể chuyện đang bị công an triệp tập trong vụ án Sen Tài Thu cho Nguyễn Thị Thanh Tú biết. Tú liền giới thiệu chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan, khẳng định Lan có nhiều mối quan hệ, có thể “giải quyết” việc của Hương.

Thực tế, Lan không có nghề nghiệp ổn định, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty Sen Tài Thu.

Khi gặp Lan, Hương trình bày việc đang liên quan đến vụ việc công an điều tra sai phạm xảy ra tại công ty và nhờ giúp đỡ. Nghe chuyện, Lan nói: “Không nên quá lo lắng, còn việc tới đâu thì để tính”.

Nhằm khiến Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện một số lãnh đạo trong ngành công an để nhờ giúp đỡ. Thực tế, bị can không gọi điện cho ai, cũng không nhờ ai để giúp đỡ công việc cho Hương.

Tuy vậy, Lan nhiều lần gọi điện cho Tú rồi hẹn vợ chồng Hương đến nhà mình để cùng bàn bạc cách “giúp đỡ”. Bị can nói: “Muốn lo được việc cho Hương, phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để cảm ơn những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc”.

Những “người” này còn giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố, sẽ được giảm án. Do tin tưởng, Hương đã chuyển cho Lan 25 tỷ đồng trong 3 lần.

Cụ thể, lần đầu vào tháng 9/2023, chồng Hương cầm 10 tỷ đồng đến nhà, đưa cho Lan và Lan cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái mình.

Lần thứ 2 sau đó khoảng một tuần, Tú đi sang nhà Hương, nhận 11 tỷ đồng mang về cho chị gái. Khi đó, Lan cất số tiền này vào gầm giường trong phòng ngủ của mình.

Lần cuối vào đầu tháng 10/2023 tại nhà của Lan, bị can khẳng định đã dùng hết 20 tỷ đồng nhận những lần trước, giờ cần thêm 5 tỷ để “cảm ơn anh em” đã giúp lo việc cho Hương. Do vậy, vợ chồng Hương đã về, mang lại 5 tỷ đồng đựng trong ba lô đen rồi nhấc đệm giường ngủ của Lan lên, cất xuống dưới.

Sau đó, Hương vẫn nhận lệnh triệp tập lên làm việc về sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu rồi bị khởi tố. Lúc này Hương mới biết, việc Nguyễn Thị Ngọc Lan nhận tiền của mình nhưng không giúp được nên trình báo cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên. Đồng thời Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Tú đã tự nguyện giao nộp khắc phục đủ toàn bộ số tiền 25 tỷ chiếm đoạt của Nguyễn Thị Lan Hương.

Ngoài ra, bị can Lan còn bị truy tố về tội “Rửa tiền” do dùng 25 tỷ đồng nói trên đi mua căn hộ tại khu Royal City, hết 9,5 tỷ; sử dụng 10 tỷ đồng gửi hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.