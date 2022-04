Ông Zelensky nêu tầm nhìn về hiệp ước hòa bình với Nga

Tổng thống Ukraine cho biết, hiệp ước hòa bình Nga - Ukraine có thể bao gồm 2 văn kiện riêng biệt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine nên bao gồm 2 văn kiện riêng biệt. Ảnh: Teletrader

Hãng RT dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16/4 cho biết, một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ gồm 2 văn kiện riêng biệt nói về 2 vấn đề chính: đảm bảo an ninh cho Kiev và mối quan hệ trong tương lai giữa Ukraine và Nga.

Phát biểu trước truyền thông nước nhà, ông Zelensky giải thích rằng, Moscow muốn có một tài liệu toàn diện, đề cập toàn bộ các vấn đề giữa Kiev và Moscow. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine cho rằng, để đảm bảo an ninh cho các nước khác, hiệp ước gồm 2 văn kiện riêng biệt có thể là giải pháp.

"Một hiệp ước với nga có thể gồm 2 văn kiện khác nhau. Một trong số đó đề cập đến vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine, cái còn lại nói về quan hệ với Nga trong tương lai", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine còn nói rằng, văn kiện về đảm bảo an ninh có thể có chữ ký của đại diện các nước "sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine". Theo ông Zelensky, các quốc gia như Anh, Mỹ, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ mới đây bày tỏ ý định sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng chưa có nước nào đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Trước đó, một số nước như Đức, Pháp, Ba Lan và Israel cũng bày tỏ thiện chí giúp Kiev đảm bảo an ninh.

Bất chấp những tiến bộ rõ ràng trong các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev tại Istanbul vào cuối tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đàm phán hòa bình "một lần nữa rơi vào bế tắc". Ông Putin cho rằng, Ukraine đã phản đối thực hiện một trong những yêu cầu quan trọng của Nga: Công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk.

Sau tuyên bố của ông Putin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết phía Kiev đã đưa ra các đề xuất mới bằng văn bản khác với những gì đã trao đổi với Nga trong các cuộc đàm phán trực tiếp.

Theo RT, có được sự đảm bảo an ninh từ các cường quốc thế giới là điều kiện then chốt để Ukraine giữ trạng thái trung lập và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

