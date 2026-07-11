Ông Zelensky gửi thông điệp khẩn cấp đến NATO sau các cuộc tấn công quân sự của Nga đêm qua

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc ở Kiev sau vụ tấn công. Ảnh: UP.

Lên tiếng về các cuộc tấn công của Nga đêm qua và rạng sáng nay 11/7 nhằm vào Ukraine, ông Zelensky viết: "Trong đêm nay, Nga đã sử dụng hơn 120 máy bay không người lái và 12 tên lửa, một nửa trong số đó là tên lửa đạn đạo. Lực lượng phòng thủ của chúng ta đã bắn hạ được hầu hết các mục tiêu, nhưng không phải tất cả các tên lửa đạn đạo".

Đặc biệt, ông báo cáo rằng 6 tên lửa đạn đạo được phóng vào đêm đó nhằm vào các mục tiêu ở Kiev, không một chiếc nào bị bắn hạ.

Nhà lãnh đạo Kiev đã lên tiếng khẩn cấp kêu gọi viện trợ quân sự cho Ukraine: "Chúng tôi kỳ vọng các đối tác sẽ thực hiện lời hứa về các gói hỗ trợ bảo vệ người dân của chúng tôi, như đã nhất trí trong cuộc họp NATO" - ông cho biết.

Ông Zelensky nói thêm rằng cần phải nhanh chóng hoàn tất các thỏa thuận liên quan đến giấy phép Patriot và dự án phòng thủ tên lửa đạn đạo chung của châu Âu.

Không quân Ukraine cũng thừa nhận, trong cuộc tấn công đêm qua, hệ thống phòng không nước nnày đã không bắn hạ được bất kỳ tên lửa đạn đạo Iskander-M nào. "Tổng cộng, Nga đã sử dụng 6 tên lửa đạn đạo, 4 tên lửa không đối không dẫn đường Kh-59/69, hai tên lửa chống radar Kh-31 và 121 máy bay không người lái tấn công các loại" - Strana dẫn lời không quân cho biết.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine thông báo, trong các cuộc tấn công đêm qua, 10 người trong đó có một trẻ em, đã bị thương.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, một tòa nhà văn phòng và kho ba tầng ở quận Solomensky đã bốc cháy sau khi bị trúng đạn, và một đầu máy xe lửa tại một địa điểm khác cũng bị hư hại.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đêm qua lực lượng Nga đã nhằm vào các cơ sở quân sự ở Kiev và vùng Odessa. Tại thủ đô Ukraine, mục tiêu là các doanh nghiệp tham gia sản xuất và lưu trữ máy bay không người lái tầm xa và tầm trung, còn ở phía nam là các cơ sở hạ tầng cảng biển.