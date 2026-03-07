Ông Trump yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện

Ông Trump đòi Iran đầu hàng vô điều kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ mọi thỏa thuận với Iran, thay vào đó yêu cầu nước này "đầu hàng vô điều kiện" .

Ông Trump đưa ra yêu cầu này trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Sáu, khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran sắp kết thúc tuần đầu tiên.

“Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ sự ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN! Sau đó, và sau khi lựa chọn được một (hoặc nhiều) nhà lãnh đạo VĨ ĐẠI & ĐƯỢC CHẤP NHẬN, chúng tôi, cùng nhiều đồng minh và đối tác tuyệt vời và rất dũng cảm của chúng tôi, sẽ làm việc không ngừng nghỉ để đưa Iran thoát khỏi bờ vực diệt vong, làm cho nền kinh tế của nước này lớn mạnh hơn bao giờ hết. IRAN SẼ CÓ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG” - ông Trump viết.

Bất chấp những tuyên bố của ông Trump, Iran vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tại hai căn cứ quân sự ở vùng Vịnh, theo truyền thông nhà nước Iran.

Báo cáo cho biết các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Al Dhafra tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait, nơi có quân nhân Mỹ đồn trú.

Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong có thể xảy ra.

Trước đó, Iran đã phóng tên lửa tấn công các nhóm vũ trang đối lập người Kurd tại khu tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq.

Phóng viên của Al Jazeera hiện cho biết một địa điểm thuộc Đảng Dân chủ Kurdistan Iran (KDPI) đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Các cột khói được nhìn thấy bốc lên từ khu vực này sau cuộc tấn công. Hiện chưa có thông tin về thương vong.