Mỹ khẳng định không trong tình trạng chiến tranh với Iran

Những phát biểu của ông Mike Johnson được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải xin phép Quốc hội trước khi tiến hành các hành động quân sự chống Iran. Ông Johnson cho biết thêm, chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran là có phạm vi và thời gian giới hạn chứ không phải là một cuộc chiến không hồi kết. Bên cạnh đó, ông cũng hoan nghênh các nghị sỹ đã bỏ phiếu nhằm ủng hộ chiến dịch của Mỹ tại Iran đồng thời khẳng định việc chặn các quyết định của Tổng thống Trump về tấn công Iran là hành vi hết sức nguy hiểm.

Một tòa nhà tại Iran bị phá hủy do xung đột. Ảnh: AP

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng ngày bác bỏ nhận định cho rằng cuộc xung đột đang lan rộng tại Trung Đông sau các cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh. Phát biểu tại họp báo, ông Hegseth cho rằng việc Iran tấn công các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực thực tế đã khiến các quốc gia này xích lại gần Washington hơn. Ông cho biết các nước như UAE, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia và Kuwait đang tăng cường phối hợp với Mỹ.

Ông Hegseth cũng cho biết sức mạnh quân sự đang được triển khai nhằm vào Iran sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, với mức độ tác chiến có thể lớn hơn nhiều so với hiện tại khi kết hợp năng lực của quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ kiểm soát nhịp độ và thời gian của chiến dịch. Theo ông quyết định về các bước tiếp theo sẽ được thực hiện dựa trên đánh giá từ các chỉ huy quân sự tại thực địa.

“Sức mạnh tác chiến vẫn đang tiếp tục được triển khai và sẽ còn gia tăng, khả năng quân sự mà chúng tôi có thể sử dụng đối với Iran sẽ lớn hơn nhiều lần so với hiện tại, khi kết hợp năng lực của chúng tôi với lực lượng Phòng vệ Israel”.

Còn theo Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm khoảng 90% so với ngày đầu tiên của cuộc xung đột, trong khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái giảm khoảng 83%.

Ông Cooper cho biết lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran được chôn sâu dưới lòng đất. Máy bay ném bom B‑2 Spirit đã thả hàng chục quả bom xuyên phá vào các mục tiêu này, đồng thời tấn công một cơ sở quân sự quan trọng của Iran nhằm làm suy yếu khả năng đe dọa lực lượng Mỹ trong khu vực.