Ông Trump nói sắp bị bắt giữ: Hạ viện Mỹ có động thái bảo vệ

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và công tố viên quận Manhattan, Alvin Bragg.

Trong lá thư gửi công tố viên Bragg hôm 21/3, 3 ủy ban của Hạ viện cáo buộc công tố viên đảng Dân chủ "lạm dụng quyền công tố theo cách chưa từng có", cụ thể là việc ông Bragg muốn truy tố cựu Tổng thống Mỹ và cũng là ứng viên tranh cử Tổng thống năm 2024, theo CBS News.

3 ủy ban yêu cầu công tố viên Bragg xuất hiện tại phiên điều trần, trả lời các câu hỏi về vấn đề truy tố ông Trump và khi nào ra quyết định truy tố (nếu có).

"Văn phòng công tố quận Manhattan, thành phố New York đã nhiều năm cố gắng tìm kiếm cơ sở để truy tố ông Trump, đưa ra một lý thuyết pháp lý mới chưa được kiểm chứng ngay cả khi chính quyền liên bang không theo đuổi vụ việc này", lá thư viết.

Lá thư có chữ ký của Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer và Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện Bryan Steil.

3 hạ nghị sĩ cấp cao cáo buộc công tố viên quận Manhattan tìm cách truy tố ông Trump vì "động cơ chính trị". "Nếu những báo cáo này là chính xác, hành động của ông sẽ làm xói mòn niềm tin vào việc áp dụng công lý một cách công bằng và ông đang can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024", 3 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã chỉ đạo mở cuộc điều tra về việc "văn phòng công tố quận Manhattan có sử dụng quỹ liên bang trong cuộc điều tra ông Trump hay không".

Ông McCarthy cũng cáo buộc công tố viên Bragg chưa làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình. “Chúng tôi đã theo dõi tình hình tội phạm ở New York, nơi mọi người sợ đi bộ trên đường phố", ông McCarthy nói. “Một trong những lý do chúng tôi giành thêm ghế ở thành phố New York là dựa vào vấn đề này, rằng giới chức thành phố chưa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ người dân. Vậy mà ông Bragg lại đang tốn thời gian cho việc này? (truy tố ông Trump)".

Hạ viện Mỹ cũng yêu cầu xác minh mối quan hệ giữa công tố viên Bragg và tỷ phú George Soros - nhà tài trợ chính cho các hoạt động của đảng Dân chủ. "Văn phòng công tố quận Manhattan đã nhận hàng triệu đô la từ tỷ phú Soros", ông McCarthy nói.

Phản hồi những chỉ trích từ đảng Cộng hòa và từ ông Trump, một phát ngôn viên văn phòng của ông Bragg đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không bị đe dọa bởi những nỗ lực phá hoại quy trình tư pháp. Chúng tôi cũng sẽ không để những cáo buộc vô căn cứ ngăn cản chúng tôi áp dụng luật một cách công bằng. Chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp để tìm ra sự thật".

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/ong-trump-noi-sap-bi-bat-giu-ha-vien-my-co-ong-thai-bao-ve-a598957.html