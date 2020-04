Ông Trump nói điều kiện để bản thân đeo khẩu trang phòng Covid-19

Thứ Hai, ngày 06/04/2020 10:00 AM (GMT+7)

Dù khuyến cáo người Mỹ nên đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19 nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản thân ông sẽ không đeo.

CNN ngày 6/4 đưa tin, ông Trump đã nêu ra điều kiện để bản thân phải đeo khẩu trang trong một buổi họp báo hôm 5/4 về phòng chống dịch Covid-19 ở Mỹ.

Khi được hỏi về hành động mới nhất của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, người nhiều lần khuyến khích mọi người nên đeo khẩu trang trên Twitter, Tổng thống Mỹ nói: "Bà ấy rất thích và quan tâm tới biện pháp đeo khẩu trang. Và nhiều người khác cũng vậy. Tuy nhiên, tôi không phải là một trong số đó.

Bạn có muốn tôi đeo một chiếc khẩu trang ngay bây giờ để trả lời câu hỏi của bạn hay không? Tôi đoán, điều đó sẽ không hay ho chút nào cả. Tôi chỉ đeo khẩu trang một khi tôi cảm thấy nó quan trọng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNBC

Khi được hỏi liệu gia đình của mình ở New York có bắt đầu đeo khẩu trang và ông Trump có khuyến khích họ đeo hay không, Tổng thống Mỹ đáp lại: "Không có gì phải ngạc nhiên khi điều đó là chắc chắn".

Trong khi đó, Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, cũng nói lý do khi được phóng viên hỏi vì sao không đeo khẩu trang.

"Lý do chính để đeo khẩu trang là bảo vệ bạn khỏi bị lây nhiễm. Hôm 4/4 tôi đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19", ông Fauci nói.

"Đó là câu trả lời rất hay", ông Trump nhận xét.

Cũng trong ngày 5/4, Tổng thống Mỹ cho biết đã thấy có chút hy vọng về tình hình dịch Covid-19 ở nước này khi số ca tử vong ở bang New York lần đầu tiên giảm trong những ngày gần đây.

"Có thể đó là một dấu hiệu tốt. Chúng ta bắt đầu thấy 'ánh sáng phía cuối đường hầm'", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết thêm rằng chính phủ liên bang sẽ phát 600.000 khẩu trang N95 tới thành phố New York và 200.000 chiếc khác tới quận Suffolk, bang New York. Tính tới hôm nay, bang New York vẫn là điểm nóng nhất của nước Mỹ trong dịch Covid-19. Riêng thành phố New York đã có hơn 2.250 ca tử vong vì Covid-19, theo Sputnik.

Hôm 5/4, Đệ nhất phu nhân Mỹ, Melania Trump, lần thứ 2 trong 48 tiếng đăng tải trạng thái trên mạng xã hội Twitter nói về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang hoặc che mặt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lan rộng ở Mỹ.

"Tôi yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm túc việc giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang hoặc che mặt. Dịch Covid-19 rất dễ lây lan", bà Melania viết.

Theo CNN, số liệu thống kê trên toàn quốc, do Đại học John Hopkins tổng hợp từ các bang, cho thấy số ca nhiễm Covid-19 tính đến ngày 5/4 ở Mỹ là 331.151 và ít nhất 9.441 ca tử vong.

