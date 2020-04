Thành phố Mỹ có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao gấp đôi New York

Chủ Nhật, ngày 05/04/2020 18:15 PM (GMT+7)

Nghiên cứu từ dữ liệu bệnh nhân cho thấy, thành phố này có tỷ lệ người tử vong vì Covid-19 cao nhất nước Mỹ, thậm chí là gấp đôi thành phố New York.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 23:20 06/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc06/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Cùng với New York và Seattle, thành phố New Orleans đang nổi lên là một trong những tâm dịch Covid-19 lớn nhất nước Mỹ. Đáng lưu ý, tỷ lệ bệnh nhân tử vong vì virus tại New Orleans cao nhất tại Mỹ, thậm chí là gấp đôi New York và gấp 4 lần Seattle.

Tính đến ngày 3.4, thành phố New Orleans, bang Louisiana đã ghi nhận hơn 5.900 ca nhiễm Covid-19 với 153 người tử vong. Giới chức New Orleans cho biết, thành phố này sẽ hết máy thở và giường cho bệnh nhân vào cuối tuần tới.

“Có nhiều nguyên nhân khiến người dân của chúng tôi đặc biệt dễ bị tổn thương vì Covid-19”, thống đốc bang Louisiana – ông John Bel Edwards, cho hay.

Một bức bích họa kêu gọi mọi người đeo khẩu trang ở New Orleans (ảnh: Daily Mail)

Theo thông tin từ giới chức y tế, người dân thành phố New Orleans có tỷ lệ mắc béo phì, tiểu đường và huyết áp cao vượt mức trung bình cả nước. Bệnh nền là một trong những nguyên nhân khiến người nhiễm Covid-19 dễ gặp các biến chứng nặng do virus gây ra.

Khoảng 97% bệnh nhân tử vong vì Covid-19 tại New Orleans mắc bệnh nền, theo cơ quan y tế bang Louisiana.

“Bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở New Orleans chẳng khác nào những con dê tế thần. Đa số dân New Orleans bị béo phì và có bệnh nền”, Engy Ziedan, chuyên gia y tế tại Đại học Tulane (Louisiana), cho biết.

Tình trạng nhiều bệnh nhân tử vong vì Covid-19 tại New Orleans đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nhiều khu vực khác tại miền Tây và Nam nước Mỹ do người dân ở những nơi này có thói quen ăn uống không tốt, nhiều người mắc béo phì, tiểu đường và huyết áp cao.

Ngoài việc có nhiều người mắc bệnh nền, hệ thống chăm sóc y tế tại New Orleans cũng được đánh giá là kém hiệu quả so với nhiều thành phố khác của Mỹ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất nước.

Bệnh viện dã chiến tại New Orleans (ảnh: Daily Mail)

“Tất cả chúng ta đều đã xem những đoạn phim về tình cảnh đang xảy ra ở Italia. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng mình đang làm những điều đúng đắn nhất để giữ cho New Orleans không đi theo con đường tương tự. Khi đại dịch này kết thúc, mọi gia đình ở New Orleans đều sẽ được kiểm tra y tế đầy đủ”, ông Alex Billioux, Giám đốc cơ quan y tế bang Louisiana, cho biết.

“Tại New Orleans, nhiều bệnh viện đã báo cáo về những trường hợp nhiễm Covid-19 ở nhiều thế hệ trong cùng một gia đình. Nhiều trường hợp có biểu hiện nặng phải đặt nội khí quản và phải đưa vào chăm sóc đặc biệt. Tỷ lệ người dân mắc béo phì, tiểu đường, huyết áp cao và bệnh tim cao là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này”, bà Tracey Moffatt – Giám đốc điều hành của Ochsner Health (hệ thống bệnh viện lớn nhất Louisiana), cho biết.

Nhiều người dân tại New Orleans mắc béo phì do thói quen ăn uống thiếu kiểm soát (ảnh: Daily Mail)

“Những người sống chung một gia đình thường gặp những vấn đề về sức khỏe giống nhau. Chúng tôi đã gặp trường hợp cả 2 mẹ con đều mắc béo phì và phải điều trị đặc biệt. Cả 2 người đều phải đặt nội khí quản nhưng người mẹ nhiều khả năng sẽ tử vong”, bà Tracey Moffatt nói thêm.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), 78% bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang phải chăm sóc đặc biệt tại nước này mắc bệnh nền, bao gồm tiểu đường, bệnh tim mạch và phổi.

Theo dữ liệu của CDC Mỹ, New Orleans là một trong những thành phố có tỷ lệ người dân mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và béo phì cao nhất cả nước. Ước tính, có khoảng 39% người dân tại thành phố này bị huyết áp cao, 36% bị béo phì và 15% bị tiểu đường.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/thanh-pho-my-co-ty-le-tu-vong-vi-covid-19-cao-gap-doi-new-york-107597...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/thanh-pho-my-co-ty-le-tu-vong-vi-covid-19-cao-gap-doi-new-york-1075973.html