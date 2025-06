Bắt xe container chở 20 tấn lòng heo, dồi sụn, thịt... không rõ nguồn gốc

Ngày 14-6, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này đã chủ trì, phối hợp Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định, Chi cục chăn nuôi thú y và chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất phương tiện vận tải BKS 50H-017.25 gắn rơ-moóc chở container lạnh mang BKS 51R-349.19 do tài xế Hoàng Đại Bảo (ngụ huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) điều khiển.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc, trong đó có lòng heo, sụn heo, các loại thịt... với số lượng hơn 20 tấn đang được chở vào Nam tiêu thụ

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển sản phẩm có nguồn gốc động vật cho một số tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại các tỉnh phía Nam.

Trong khoang chứa hàng, tổ công tác phát hiện khoảng hơn 20 tấn sản phẩm đông lạnh, bao gồm nội tạng động vật như lòng heo, dồi sụn, lách bò, cuống họng, trứng gà non và các loại thịt, xương, chân bò, gà…

Dù được bảo quản lạnh nhưng một số mặt hàng đã xuất hiện tình trạng nấm mốc và bốc mùi hôi thối.

Theo Công an tỉnh Nam Định, dù được bảo quản nhưng nhiều mặt hàng đã bốc mùi hôi thối

Tất cả số hàng hóa trên, tài xế không xuất trình được hoá đơn, chứng từ và giấy tờ kiểm dịch liên quan đến nguồn gốc.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp các lực lượng chức năng tạm giữ hàng hóa và tiến hành xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.