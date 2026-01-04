Ông Trump bất ngờ cảnh báo 3 nước Mỹ Latinh

Trong cuộc họp báo ở bang Florida hôm 3/1, Tổng thống Trump đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch tấn công, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro của quân đội Mỹ, đồng thời chỉ trích Tổng thống Colombia Gustavo Petro, một đồng minh quan trọng của nhà lãnh đạo Venezuela. “Ông ấy (Petro) có nhiều xưởng cocaine, có những nhà máy sản xuất cocaine. Ông ấy cần cẩn thận”, ông Trump nói dù không đưa ra bằng chứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/1. Ảnh: Nhà Trắng

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ sau đó cho biết Cuba “là quốc gia chúng ta sẽ phải bàn tới”.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News trước đó cùng ngày, ông Trump khẳng định Mỹ “sẽ phải làm gì đó với Mexico” vì "quốc gia này bị các băng đảng ma túy kiểm soát".

“Các băng đảng ma túy đang điều hành Mexico. Tôi đã hỏi Tổng thống Claudia Sheinbaum Pardo nhiều lần rằng Mexico có muốn Mỹ triệt hạ các băng đảng không. Tổng thống Mexico đã trả lời không, vì vậy chúng ta phải làm gì đó”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Hiện giới chức Mexico, Colombia và Cuba đều chưa lên tiếng phản hồi về các cảnh báo mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, các lãnh đạo của 3 nước Mỹ Latinh này trước đó đã công khai lên án chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ ở Venezuela, bày tỏ lo ngại động thái sẽ “gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sự ổn định trong khu vực”.