Ông Trump có thể ủng hộ Israel tấn công nhằm vào chương trình tên lửa của Iran

Theo các nguồn tin của CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ ủng hộ các cuộc không kích của Israel nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, nếu Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận. Điều này được 2 lãnh đạo thảo luận trong cuộc gặp tại Mar-a-Lago (Mỹ) tháng 12/2025.

Hai tháng sau, CBS News cho biết các cuộc thảo luận nội bộ giữa các quan chức cấp cao trong quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ bắt đầu xem xét khả năng hỗ trợ đợt không kích mới của Israel nhằm vào Iran.

Mỹ không cân nhắc nhiều việc liệu Israel có thể tự hành động hay không. Thay vào đó, các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh cách Washington có thể hỗ trợ, bao gồm cung cấp tiếp dầu trên không cho máy bay Israel và xin phép bay qua không phận của các quốc gia nằm trên tuyến đường.

Ông Trump nói với Israel sẽ ủng hộ tấn công chương trình tên lửa của Iran. (Ảnh minh họa)

Hiện chưa rõ quốc gia nào sẽ cho phép Mỹ sử dụng không phận để tiếp nhiên liệu cho máy bay Israel trong trường hợp tấn công Iran. Jordan, Ả-rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đều từng công khai tuyên bố sẽ không cho phép không phận của mình bị sử dụng cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran hoặc cho các đòn tấn công của Iran nhằm vào nước khác.

Các cuộc trao đổi trong bộ máy an ninh quốc gia Mỹ diễn ra song song với động thái phô thể hiện sức mạnh rõ rệt của Washington.

Hôm 12/2, CBS News đưa tin tàu sân bay thứ hai của Mỹ – USS Gerald R. Ford – cùng nhóm tàu hộ tống sẽ được điều động tới Trung Đông, gia nhập lực lượng Mỹ vốn đã hiện diện đáng kể tại khu vực.

Bốn quan chức Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay này dự kiến được tái triển khai từ vùng Caribbean, động thái sẽ đưa hỏa lực mạnh mẽ vào tầm tác chiến đối với Iran trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Tất cả những diễn biến này xảy ra trong lúc chính quyền Trump theo đuổi các cuộc đàm phán với Tehran về chương trình hạt nhân của Iran. Thủ tướng Netanyahu bay tới Washington trong tuần trước để hội đàm với Tổng thống Trump.

Ông Netanyahu cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cũng phải bao gồm các hạn chế đối với tên lửa đạn đạo và việc tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực – những vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ chương trình hạt nhân.

Các quan chức Iran phát tín hiệu sẵn sàng có điều kiện trong việc hạn chế một phần hoạt động làm giàu uranium để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc, song chưa rõ thỏa thuận đó sẽ cụ thể ra sao và các cuộc đàm phán cho đến nay vẫn chưa tạo ra bất kỳ văn bản chính thức nào.

Mỹ và Iran dự kiến sẽ thực hiện vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Geneva vào 17/2 nhằm tìm kiếm một thỏa thuận giúp ngăn chặn chiến tranh. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi cùng phái đoàn đang trên đường tới Geneva để tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp, theo AP.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hôm Chủ nhật rằng ông “đã nói rõ ưu tiên giải pháp ngoại giao” với Iran, đồng thời xác nhận đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đang lên đường “để tiến hành các cuộc gặp quan trọng” với Iran.