Lãnh tụ tối cao Khamenei: Ông Trump sẽ không thể hủy diệt Iran

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã bác bỏ những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới khả năng “thay đổi chế độ” tại Tehran, khẳng định nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không thể phá hủy Iran, cũng như những người tiền nhiệm của ông trước đây đã không thể làm được điều đó.

Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei tuyên bố ông Trump sẽ không thể hủy diệt Iran. Ảnh: AP

Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và theo đuổi chính sách “làm giàu uranium bằng không”, phía Iran vẫn kiên quyết cho rằng các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình là quyền lợi mang tính chủ quyền, không thể bị tước bỏ bởi bất kỳ sức ép bên ngoài nào.

Tuần trước, khi lực lượng quân sự Mỹ gia tăng hiện diện tại Vịnh Ba Tư, ông Trump cho rằng việc thay đổi chế độ tại Iran “sẽ là điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra”. Tuy nhiên, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp hôm 17/2, trùng thời điểm các đại diện Mỹ và Iran gặp nhau tại Geneva để thảo luận vấn đề hạt nhân, ông Khamenei tuyên bố Washington sẽ không đạt được mục tiêu phá hủy quốc gia Hồi giáo này.

“Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Mỹ nói rằng suốt 47 năm qua, nước Mỹ đã không thể phá hủy Cộng hòa Hồi giáo… Tôi nói với ông ta: Ông cũng sẽ không thành công”, ông Khamenei nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Iran đồng thời cảnh báo mọi nỗ lực đe dọa hay cưỡng ép Tehran khuất phục sẽ không mang lại kết quả. Ông ám chỉ việc Washington triển khai thêm khí tài hải quân tới khu vực có thể tự biến thành rủi ro chiến lược. “Tàu chiến dĩ nhiên là một vũ khí nguy hiểm nhưng thứ vũ khí có thể đánh chìm nó còn nguy hiểm hơn”, ông Khamenei nói.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang kể từ tháng 6 năm ngoái, khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran vào giai đoạn cuối của cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran. Sau đó, Mỹ tiếp tục điều thêm lực lượng hải quân và không quân tới Trung Đông, trong đó có sự hiện diện của tàu sân bay thứ hai. Giới lãnh đạo Mỹ nhiều lần để ngỏ khả năng hành động quân sự, đồng thời bày tỏ ủng hộ các làn sóng biểu tình bùng phát tại Iran vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1, trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá mạnh và lạm phát leo thang.

Song song với những lời cảnh báo và động thái quân sự, hai bên vẫn duy trì các kênh tiếp xúc gián tiếp tại Oman, nơi Tehran mô tả các cuộc trao đổi ban đầu là “một khởi đầu tích cực”. Giới chức cấp cao Iran nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng đạt được một thỏa thuận “công bằng và cân bằng” với Washington về chương trình hạt nhân, bao gồm khả năng giảm mức độ làm giàu uranium và pha loãng kho dự trữ hiện có để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn rằng Iran cần chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân.