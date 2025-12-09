Ông Trump cảnh báo EU sau khoản phạt 140 triệu USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/12 cảnh báo EU "phải rất cẩn thận" với khoản phạt 140 triệu USD mà Ủy ban châu Âu – cơ quan điều hành khối này – áp lên nền tảng mạng xã hội X vì vi phạm các quy định minh bạch.

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi đây là một "khoản phạt xấu xí" và nhấn mạnh châu Âu đang đi theo những hướng "rất tệ".

"Đó là một khoản phạt nặng nề và xấu xí. Elon chưa gọi điện nhờ tôi giúp gì về vụ này. Nhưng không, tôi thấy chuyện này không đúng chút nào", ông Trump nói tại một sự kiện ở Nhà Trắng, ám chỉ đến tỷ phú Elon Musk – người từng là đồng minh thân cận của ông và cũng là chủ sở hữu nền tảng X.

"Tôi sẽ nói thêm về chuyện này sau. Tôi sắp nhận được báo cáo đầy đủ. Nghe này, châu Âu phải rất cẩn thận", Tổng thống Trump cảnh báo, nhấn mạnh rằng Mỹ muốn giữ châu Âu với tư cách một đồng minh mạnh mẽ, chứ không muốn thấy châu Âu "đi theo những hướng rất tệ, rất tệ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Khoản phạt 120 triệu Euro (140 triệu USD) được EU công bố tuần trước, sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA). Đây là lần đầu tiên Brussels sử dụng quyền thực thi mạnh nhất của luật này.

Các nhà quản lý EU kết luận X vi phạm ở 3 lĩnh vực chính: hệ thống tick xanh mới gây hiểu lầm người dùng; cơ sở dữ liệu quảng cáo thiếu thông tin bắt buộc; và hạn chế khiến nhà nghiên cứu khó tiếp cận dữ liệu công khai.

Tỷ phú Elon Musk ngay lập tức bác bỏ, gọi khoản phạt là "vớ vẩn" và khẳng định X đang bảo vệ tự do ngôn luận. Nhiều quan chức hàng đầu của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Brendan Carr, đồng loạt lên tiếng, cáo buộc Brussels nhắm vào các công ty Mỹ.

Các quan chức châu Âu đã bác bỏ các cáo buộc, tuyên bố rằng việc thực thi chỉ được thúc đẩy bởi các quy trình dân chủ và nghĩa vụ pháp lý.

"Chúng tôi không nhắm mục tiêu vào bất kỳ ai dựa trên quốc tịch của họ", người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, Thomas Regnier nói. "Hoàn toàn không".

Theo hãng thông tấn AFP, những bình luận của ông Trump về khoản tiền phạt cũng phản ánh những căng thẳng sâu sắc hơn được nêu bật trong bản Chiến lược An ninh Quốc gia cập nhật của chính quyền ông, trong đó cảnh báo về sự xóa sổ nền văn minh ở châu Âu do vấn đề di cư và thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với các đồng minh truyền thống.

Văn bản này cũng đã làm gia tăng khoảng cách giữa Washington và các thủ đô châu Âu về cuộc chiến ở Ukraine, khi các quan chức EU lo ngại Mỹ có thể gây áp lực buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ.