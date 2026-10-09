Ông Trump cân nhắc tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Nhà Trắng được cho là đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án tấn công Iran, trong đó có khả năng hành động trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ ngày 3-11, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Tạp chí The Atlantic ngày 7-10 dẫn các nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang xây dựng nhiều phương án nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Các phương án được cho là bao gồm cả những cuộc tấn công hạn chế trước bầu cử và chiến dịch quy mô lớn hơn sau ngày bỏ phiếu.Theo các nguồn tin, quy mô, mục tiêu cũng như thời điểm tiến hành chiến dịch vẫn đang được thảo luận. Tổng thống Trump được cho là muốn thúc đẩy những diễn biến có lợi trước bầu cử, trong đó có việc giảm giá xăng và thể hiện tiến triển trong cuộc xung đột.

Một số phương án có thể nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) được cho là đã đánh giá rằng những cuộc tấn công hạn chế khó có thể buộc Tehran trở lại bàn đàm phán, khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hoặc nhanh chóng kéo giảm giá nhiên liệu trước ngày bầu cử.

Trong nội bộ chính quyền Mỹ cũng tồn tại những quan điểm khác nhau về thời điểm hành động. Những người ủng hộ phương án tấn công cho rằng một chiến dịch quân sự có thể giúp chính quyền thể hiện sức mạnh. Trong khi đó, một số cố vấn của Tổng thống Trump được cho là nghiêng về phương án chờ đến sau bầu cử, do lo ngại giao tranh mới có thể khiến quân nhân Mỹ thương vong, làm gia tăng rủi ro đối với lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Khoảng 50.000 quân nhân Mỹ hiện được triển khai tại Trung Đông, theo các nguồn tin được truyền thông dẫn lại.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Washington và Tehran vẫn duy trì các kênh liên lạc gián tiếp, song bất đồng về điều kiện chấm dứt xung đột, chương trình hạt nhân, các biện pháp phong tỏa và hoạt động qua eo biển Hormuz chưa được giải quyết. Theo Axios, Lầu Năm Góc cũng đã được yêu cầu chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự, nhưng chưa ấn định thời điểm cụ thể. Các mục tiêu được nhắc đến trong các phương án gồm cơ sở hạt nhân, cơ sở hạ tầng và năng lượng của Iran.

Tehran trong khi đó liên tục cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ hoặc Israel mở cuộc tấn công mới. Ngày 6-10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik tuyên bố các mục tiêu có thể bị Iran tấn công để đáp trả đã được xác định và chuẩn bị. Ông cho biết Iran đã nâng cấp năng lực tên lửa, thiết bị bay không người lái, phòng không cùng các hệ thống quân sự khác. Theo tuyên bố của quan chức này, năng lực sản xuất vũ khí, trang thiết bị quốc phòng và đạn dược của Iran hiện cao gấp 2,5 lần so với trước chiến tranh; sản lượng một số loại vũ khí tăng hơn ba lần.

Eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm nóng trong cuộc đối đầu. Iran khẳng định vẫn kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này và cảnh báo sẽ ngăn chặn những hoạt động vận chuyển mà Tehran coi là bất hợp pháp. Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng Washington đang duy trì khả năng bảo đảm hoạt động vận tải qua eo biển.Bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng có nguy cơ làm xung đột lan rộng và gây thêm sức ép lên thị trường năng lượng. Giá dầu đã phản ứng với những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung khi căng thẳng khu vực gia tăng.

Như vậy, dù Nhà Trắng đang xem xét nhiều phương án quân sự, chưa có bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump đã quyết định tấn công Iran trước ngày 3-11. Các lựa chọn trước và sau bầu cử vẫn đang được cân nhắc trong bối cảnh Washington vừa tìm cách gây sức ép với Tehran, vừa duy trì các kênh đàm phán nhằm ngăn xung đột tái diễn trên quy mô lớn.