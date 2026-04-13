Ông Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran sau khi đàm phán thất bại

Theo đó, ngay sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan đổ vỡ, ông Trump được cho là đã cân nhắc nhiều lựa chọn trong ngày 12/4, bao gồm cả khả năng tái khởi động chiến dịch không kích quy mô lớn. Tuy nhiên, phương án này bị đánh giá là ít khả thi hơn do nguy cơ làm bất ổn khu vực và lo ngại của ông Trump đối với một cuộc xung đột kéo dài.

Một kịch bản khác được đặt lên bàn là duy trì phong tỏa có giới hạn, đồng thời gây sức ép để các đồng minh đảm nhận vai trò hộ tống hàng hải dài hạn qua eo biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi tại bàn theo dõi các hoạt động quân sự trong Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran. Ảnh: Nhà Trắng

Trong phát biểu trên truyền hình Fox News, ông Trump cho biết: “Tôi không muốn phải làm điều đó, nhưng đó là vùng biển của họ, các nhà máy khử mặn và các cơ sở điện của họ. Đó là những mục tiêu rất dễ bị tấn công”.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống đã ra lệnh phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz và “giữ tất cả các phương án khác trên bàn đàm phán”, đồng thời bác bỏ các suy đoán về kế hoạch tiếp theo của ông Trump.

Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, cho rằng Iran cũng muốn quay lại bàn đàm phán. Một thành viên cấp cao trong phái đoàn Iran mô tả các cuộc gặp tại Islamabad là “khởi đầu của một tiến trình”, có thể dẫn tới khuôn khổ ổn định nếu hai bên xây dựng được lòng tin.

Các quan chức Mỹ đồng thời nêu rõ “lằn ranh đỏ” trong đàm phán, bao gồm yêu cầu Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz không thu phí, chấm dứt làm giàu urani, tháo dỡ cơ sở hạt nhân, bàn giao urani làm giàu cao, chấp nhận khuôn khổ an ninh khu vực và ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah và lực lượng Houthi.

Các cuộc đàm phán tại Pakistan do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu được cho là đã sụp đổ sau khi Iran từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân. Phía Mỹ cho rằng việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là lý do then chốt dẫn tới xung đột.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump hiện vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao, song cũng nhấn mạnh rằng Iran muốn quay lại bàn đàm phán. Trong khi đó, một số ý kiến trong giới phân tích và cựu quan chức Mỹ cho rằng phong tỏa eo biển Hormuz có thể là lựa chọn hiệu quả nhất, dù tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận tải chiến lược, vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cảnh báo lực lượng hải quân hoạt động tại khu vực này có thể đối mặt nguy cơ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

Trong bối cảnh chính trị nội bộ và áp lực kinh tế gia tăng, các chuyên gia cảnh báo một cuộc xung đột kéo dài có thể làm tăng giá năng lượng và gây bất ổn kinh tế toàn cầu.