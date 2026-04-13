Nhà Trắng công bố “lằn ranh đỏ” trong đàm phán với Iran

Theo giới chức Mỹ, nhiều điều kiện trong số này từng bị Tehran bác bỏ trước đây, cho thấy Iran tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, bất chấp 6 tuần xung đột.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: AP

Một quan chức Nhà Trắng cho biết các yêu cầu “không thể thương lượng” mà Tổng thống Donald Trump đưa ra với Iran bao gồm:

- Chấm dứt toàn bộ hoạt động làm giàu urani

- Tháo dỡ các cơ sở làm giàu hạt nhân chủ chốt, vốn đã bị hư hại nặng sau các đợt không kích của Mỹ hồi tháng 6 năm 2025.

- Thu hồi hơn 400 kg urani làm giàu ở mức cao, được cho là đang chôn sâu dưới lòng đất

- Chấp nhận một khuôn khổ rộng hơn về “hòa bình, an ninh và giảm leo thang”, có sự tham gia của các đồng minh trong khu vực

- Ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm như Hamas, Hezbollah và Houthis

- Mở hoàn toàn eo biển Hormuz và không thu phí quá cảnh

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đã đưa ra “đề nghị tốt nhất và cuối cùng” khi rời thủ đô Islamabad và phát đi tín hiệu rằng Iran vẫn còn cơ hội chấp nhận các điều kiện từ Washington.

Dù các cuộc đàm phán có thời điểm căng thẳng, hai bên được cho là vẫn duy trì kênh trao đổi mang tính xây dựng sau nhiều giờ thảo luận kín. Tổng thống Donald Trump và các nguồn thạo tin cho biết hai phía đã hình thành mức độ tôn trọng nhất định trong quá trình tiếp xúc.

Tuy vậy, với việc Iran trước đây nhiều lần phản đối các yêu cầu của Mỹ, khả năng Tehran chấp thuận các điều kiện này trong ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng. Trong bối cảnh eo biển Hormuz trên thực tế vẫn bị hạn chế lưu thông, Iran được cho là đang nắm giữ đòn bẩy đáng kể trong quan hệ với Mỹ.

Ngược lại, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance nhận định sau nhiều tuần xung đột, Iran đã suy yếu đáng kể và nên cân nhắc chấp nhận các yêu cầu từ Washington. Việc Mỹ tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz được xem là một động thái gia tăng sức ép nhằm củng cố lập trường này.