"Tôi nghĩ Mỹ và khu vực đang có quan hệ gần gũi nhất từ trước đến nay. Đây là nhờ có quan hệ ở cấp độ cá nhân giữa chúng ta", Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc gặp với lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Philippines ngày 17/11.

Lãnh đạo Mỹ mô tả Đông Nam Á là "một trong những khu vực năng động và có năng suất lao động hàng đầu thế giới", sở hữu tiềm năng to lớn. Ông kêu gọi các lãnh đạo ASEAN thúc đẩy sản xuất khoáng sản thiết yếu, đất hiếm và nam châm.

"Tôi có mặt ở đây hôm nay vì Mỹ duy trì cam kết sâu sắc với thành công, chủ quyền và thịnh vượng của nhiều người bạn, đối tác, trong đó có những nước đang hiện diện tại bàn hội nghị này", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu đêm 17/11 tại hội nghị cùng lãnh đạo các nước ASEAN. Ảnh: AP

Tổng thống Trump đề cao vị thế của Mỹ trong lĩnh vực AI, tuyên bố Washington đang dẫn đầu thế giới với hệ sinh thái mạnh nhất. Ông cũng nhắc đến quan hệ lâu dài giữa Mỹ với Philippines và các nước trong khu vực, cho rằng những quốc gia Đông Nam Á còn rất nhiều tiềm năng hợp tác kinh doanh.

"Chúng tôi ủng hộ các đối tác và đồng minh 100%. Khi gặp vấn đề gì, các bạn hãy gọi cho tôi. Các bạn có thể gọi cho Ngoại trưởng Marco Rubio hay những quan chức khác. Nếu họ không bắt máy, các bạn cứ gọi thẳng cho tôi. Tôi sẽ trả lời điện thoại", ông phát biểu.

Chia sẻ tại hội nghị cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Trump, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những cam kết của Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump đối với ASEAN. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại cân bằng, bền vững và cùng có lợi để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Mỹ.

Thủ tướng đề nghị đưa kinh tế số, AI và an ninh mạng trở thành các trọng tâm hợp tác của ASEAN và Mỹ, củng cố nền tảng chính trị và nâng tầm hợp tác vì hòa bình và an ninh chung.

Trong trao đổi song phương với Tổng thống Trump, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi trên tinh thần xây dựng để sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng.

Mỹ hiện là đối tác lớn thứ hai của ASEAN, cả về kim ngạch thương mại hai chiều và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 550,5 tỷ USD, tổng vốn FDI từ Mỹ vào ASEAN đạt gần 30 tỷ USD.