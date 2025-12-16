Có thành tích xuất sắc, cựu bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù

Ngày 16-12, phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan cùng các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn kết thúc xét hỏi để bước vào phần tranh luận.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên toà

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng trong vụ án này, các bị cáo đều có nhân thân tốt, sau khi xét xử sơ thẩm có nhiều cơ quan, ban ngành, người dân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Đặc biệt, trong quá trình công tác, nhiều bị cáo như: Hoàng Thị Thúy Lan; Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ,... có nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước ghi nhận.

Sau xét xử sơ thẩm, các bị cáo như Lê Duy Thành, Hoàng Thị Thúy Lan... tiếp tục tác động gia đình để nộp khắc phục hậu quả của vụ án thể hiện sự ăn năn hối cải của bản thân.

Từ những phân tích, nhận định trên, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, 24-30 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù về tội Nhận hối lộ); giảm cho bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 30-36 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm cho cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh 18-24 tháng tù (án sơ thẩm 8 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, các bị cáo Phạm Văn Vọng, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ; Phùng Quang Hùng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ; Hà Hòa Bình, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, được đề nghị giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm cả 3 bị cáo trên đều bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.