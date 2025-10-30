Thông điệp của ông Zelensky trước khi ông Trump gặp ông Tập Cận Bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chọn thời điểm ngay trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Gyeongju, Hàn Quốc, để gửi đi một thông điệp rõ ràng và cấp bách.

Trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 28/10, ông Zelensky nhấn mạnh rằng nếu ông Trump thuyết phục được Bắc Kinh giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga, đó sẽ là bước ngoặt quan trọng.

"Nếu Tổng thống Trump có thể đàm phán, đưa ra quyết định và đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga, tôi nghĩ điều đó sẽ có lợi cho tất cả chúng ta", ông Zelensky nói.

Ông Trump ngày 29/10 đã đến thành phố Gyeongju và chuẩn bị có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống nước chủ nhà Hàn Quốc Lee Jae Myung và cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề APEC vào ngày 30/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 17/10/2025. Ảnh: Channels TV

Trước đó, phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 27/10, ông Trump cho biết ông mong muốn Bắc Kinh hỗ trợ Washington trong các mối quan hệ với Moscow, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách làm trung gian chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ tự định vị mình là một nhà kiến tạo hòa bình toàn cầu, nhưng thừa nhận rằng việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm ở Ukraine đã chứng tỏ khó khăn hơn ông dự đoán.

Tuần trước, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow lần đầu tiên kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, một dấu hiệu cho thấy sự thất vọng ngày càng tăng của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi cuộc xung đột vẫn kéo dài không hồi kết.

Ông Zelensky bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính sách trừng phạt mà chính quyền Trump mới áp đặt lên 2 gã khổng lồ dầu mỏ Nga là Lukoil và Rosneft.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi Ấn Độ và đặc biệt là Trung Quốc – hai thị trường tiêu thụ dầu khí Nga lớn nhất – ngừng mua nhiên liệu từ Moscow.

"Chúng tôi ủng hộ chính sách của Mỹ nhằm hạn chế nguồn cung năng lượng từ Nga", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ngày 28/10, nhấn mạnh rằng doanh thu từ dầu khí chính là nguồn đang lấp đầy "hòm chiến tranh" của Điện Kremlin.

Trước đó trong ngày, văn phòng báo chí của ông Zelensky đã đưa ra bình luận cho biết Ukraine sẽ tiếp tục dựa vào hỗ trợ tài chính của châu Âu để tiếp tục chiến đấu với các lực lượng Nga trong 2-3 năm nữa, nhưng tuyệt đối không phải hàng thập kỷ.

"Tôi đã nhấn mạnh điều này một lần nữa với tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu. Tôi đã nói với họ rằng chúng tôi sẽ không chiến đấu trong hàng thập kỷ", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine yêu cầu Brussels duy trì hỗ trợ tài chính ổn định cho Kiev và hoan nghênh kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ cho đất nước ông.

Tuần trước, Trung Quốc cho biết họ "phản đối" các biện pháp trừng phạt gần đây của Mỹ đối với 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, nói rằng chúng "không có cơ sở pháp lý quốc tế".