Bắn thuốc mê khống chế trâu 'điên' tấn công nhiều người

Ngày 3/6, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 tại Ea Súp và các lực lượng chức năng xã Ea Rốc khống chế thành công một cá thể trâu tấn công người dân.

Lực lượng chức năng khống chế con trâu tấn công nhiều người.

Trước đó, sáng 2/6, một con trâu bất ngờ có biểu hiện bất thường. Trong trạng thái hoảng loạn, con vật đã tấn công nhiều người dân, khiến 4 người bị thương phải nhập viện và một số trường hợp khác bị ảnh hưởng sức khỏe, gây xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã cử 2 cán bộ, nhân viên vượt hơn 40km đến hiện trường.

Sau khi đánh giá tình hình và bảo đảm các điều kiện an toàn, cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng súng chuyên dụng bắn thuốc gây mê, khống chế thành công cá thể trâu. Sau đó, con vật được hỗ trợ di chuyển an toàn và bàn giao cho chủ sở hữu quản lý.

Theo lực lượng tham gia xử lý, trong quá trình tiếp cận, cá thể trâu có biểu hiện hoảng loạn, di chuyển khó kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho công tác khống chế. Sau khi bảo đảm các điều kiện an toàn, tổ công tác mới thực hiện gây mê thành công.

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cũng từng tham gia hỗ trợ xử lý một số trường hợp động vật nuôi có biểu hiện bất thường tại các địa phương lân cận.