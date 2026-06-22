Ông Starmer tuyên bố từ chức thủ tướng Anh, xúc động nhắc đến vợ con

Ông Starmer tuyên bố từ chức, vợ ông có mặt vào thời điểm ông phát biểu trước công chúng. Ảnh: BBC.

Trong phát biểu trước công chúng chiều 22/6, trước khi tuyên bố từ chức, Starmer nói rằng ông thừa hưởng một Đảng Lao động "đã phá sản về chính trị, tài chính và đạo đức".

Ông nói rằng mình đã được "nói đi nói lại nhiều lần" rằng đảng đã "kết thúc", nhưng ông ấy "đã chứng minh những người đó sai".

Ông tuyên bố ông đã thay đổi đảng Lao động bằng cách "nhổ bỏ chất độc của chủ nghĩa bài Do Thái", "khôi phục niềm tin vào nền kinh tế, quốc phòng và an ninh quốc gia".

Cho biết việc trở thành thủ tướng là một khoảnh khắc đáng tự hào nhất, Starmer nói ông tham gia chính trị vì có cơ hội thay đổi cuộc sống của hàng triệu người theo hướng tốt đẹp hơn.

Starmer cho biết câu hỏi mà đảng của ông đang đặt ra là liệu ông có phải là người phù hợp nhất để lãnh đạo đảng bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo hay không.

Ông nói rằng ông đã "nghe được câu trả lời" của đảng mình về câu hỏi đó và "chấp nhận câu trả lời đó một cách vui vẻ".

Ông tuyên bố, mọi quyết định mình đưa ra đều nhằm mục đích "đặt đất nước mình yêu quý lên hàng đầu".

Ông khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ và sẽ hết lòng ủng hộ người kế nhiệm, và nhấn mạnh rằng họ đang thừa hưởng một nước Anh mạnh mẽ và công bằng hơn so với hai năm trước.

Sau đó, Starmer gửi lời cảm ơn đến bạn bè và đồng nghiệp, những người đã sát cánh bên ông trong sáu năm qua, cũng như các nhân viên tại số 10 phố Downing và "đội ngũ công chức xuất sắc".

Ông Starmer cho biết ông đã nói chuyện với nhà vua sáng nay để thông báo về quyết định từ chức của mình.

Ông đã yêu cầu Ủy ban Điều hành Quốc gia của Đảng Lao động đưa ra một lịch trình, trong đó việc đề cử ứng viên cho vị trí lãnh đạo sẽ bắt đầu vào ngày 9/7 và hoàn tất trước kỳ nghỉ hè.

Điều này có nghĩa là sẽ có một nhà lãnh đạo mới trước khi quốc hội họp lại vào tháng 9. Cho đến lúc đó, ông vẫn sẽ giữ chức thủ tướng.

Ông Starmer xúc động khi nhắc đến vợ và các con

Ông Starmer nói rằng sau khi rời bỏ "chức vụ quan trọng nhất đất nước", ông sẽ dành nhiều thời gian hơn cho "công việc quan trọng nhất".

"Tôi cố gắng trở thành người chồng tốt nhất có thể cho người vợ tuyệt vời của mình, Vic, người luôn là chỗ dựa vững chắc bên cạnh tôi trong những lúc vui buồn" - ông nói, cố gắng kìm nén cảm xúc của khoảnh khắc đó.

"Và tôi sẽ cố gắng trở thành người cha tốt nhất có thể cho những đứa con xinh đẹp của mình, niềm tự hào và niềm vui của tôi" - ông kết luận và ôm vợ trước khi quay trở vào bên trong số 10 phố Downing.

Tín nhiệm thấp

Những áp lực đè nặng lên ông Starmer trong nhiều tháng qua đã trở nên dữ dội hơn trong những ngày gần đây., sau khi đối thủ trong đảng của ông là Andy Burnham giành chiến thắng quyết định trong bầu cử quốc hội.

Ông Starmer nhiều khả năng sẽ thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự cho ông Andy Burnham, mở đường để nước Anh có vị lãnh đạo thứ 7 trong vòng một thập kỷ.

Ông Burnham, Thị trưởng vùng Greater Manchester, đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử quốc hội vào tuần trước để quay lại Hạ viện, một bước đi cần thiết để ông có thể thách thức ông Starmer cho vị trí lãnh đạo Công Đảng, và qua đó là chiếc ghế thủ tướng.

Việc ông Starmer ra đi diễn ra chưa đầy 2 năm sau khi ông giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử với lời hứa chấm dứt nền chính trị hỗn loạn của nước Anh. Một nguồn tin cho biết vị thủ tướng đã dành cả cuối tuần để cân nhắc việc nên từ chức hay tiếp tục đấu tranh trong cuộc đua lãnh đạo sắp tới.

Bộ trưởng Kỹ năng Jacqui Smith phát biểu trên đài Times Radio vào sáng thứ Hai rằng bà muốn ông Starmer ở lại, nhưng ông đã cân nhắc điều gì là tốt nhất cho đất nước do "áp lực đang đè nặng lên ông".

Chiến thắng của ông Burnham trong cuộc bầu cử quốc hội đặc biệt này rất đáng chú ý vì ông đã đánh bại ứng cử viên từ đảng Cải cách Nigel Farage, đảng vốn dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận quốc gia trong hơn một năm qua.

Chiến thắng đó đã mang lại hy vọng cho các nhà lập pháp Công Đảng rằng ông Burnham, một chính trị gia chuyên nghiệp nổi tiếng với kỹ năng giao tiếp, có thể xoay chuyển vận mệnh của một đảng đã mất đi sự ủng hộ dưới thời ông Starmer, người có tỷ lệ tín nhiệm đã chạm mức thấp nhất so với bất kỳ nhà lãnh đạo Anh nào.