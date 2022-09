Ông Putin ký sắc lệnh công nhận độc lập 2 vùng ở Ukraine

Trước thời điểm diễn ra lễ ký kết về việc sáp nhập lãnh thổ, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh công nhận độc lập cho 2 khu vực ở miền nam Ukraine, là Kherson và Zaporizhia.

Tổng thống Nga Putin chuẩn bị tham gia lễ ký kết thỏa thuận sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine (ảnh: Reuters)

“Tôi quyết định công nhận chủ quyền và độc lập nhà nước của các các khu vực Kherson và Zaporizhia”, ông Putin nêu trong sắc lệnh được công bố vào đêm ngày 29/9 (theo giờ địa phương).

Sắc lệnh bao gồm 2 tài liệu. Một tài liệu công nhận “chủ quyền nhà nước và sự độc lập của Kherson”, tài liệu còn lại công nhận độc lập của Zaporizhia. Sắc lệnh có hiệu lực ngay sau khi được công bố.

Theo sắc lệnh, quyết định của ông Putin dựa trên “ý chí của người dân, các nguyên tắc và chuẩn mực của pháp luật quốc tế, thừa nhận và khẳng định nguyên tắc bình đẳng, quyền tự quyết của các dân tộc được Hiến chương Liên hợp quốc ghi nhận”.

Sắc lệnh của ông Putin là động thái “mở đường” cho lễ ký kết sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine diễn ra tại sảnh Georgian của Điện Kremlin vào lúc 15 giờ chiều nay (19 giờ theo giờ Hà Nội). Sau lễ ký kết, ông Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng về việc sáp nhập và tình hình xung đột Ukraine, theo TASS.

Hồi tháng 2, ông Putin cũng ký sắc lệnh công nhận độc lập cho 2 khu vực ở Ukraine là Donetsk và Lugansk.

4 vùng lãnh thổ sắp sáp nhập Nga, bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, rộng 90.000 km vuông, chiếm khoảng 15% diện tích Ukraine với dân số khoảng 4 triệu người. 4 khu vực trên sẽ tạo hành lang trên bộ quan trọng nối Nga với bán đảo Crimea.

Theo thủ tục, sau khi ông Putin ký kết các thỏa thuận về vấn đề sáp nhập lãnh thổ, tài liệu sẽ được trình lên Tòa án hiến pháp Nga, Hạ viện và cuối cùng là Thượng viện để nhận được sự phê chuẩn.

Trong bài phát biểu hôm 29/9, Tổng thống Ukraine Zelensky phản đối việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine.

“Nga sẽ không có được bất kỳ lãnh thổ mới nào ở Ukraine”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh khẩn cấp vào ngày 30/9. Oleksiy Danilov – Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine – cho hay, những quyết định quan trọng nhất sẽ được đưa ra trong cuộc họp nói trên.

Hội đồng An ninh Ukraine bao gồm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng và lãnh đạo Cục An ninh Ukraine. Hội đồng này làm việc dưới sự chủ trì của Tổng thống Ukraine và đưa ra những quyết định quan trọng về chính sách an ninh quốc gia, theo Reuters.

