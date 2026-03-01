Lãnh tụ tối cao và tư lệnh IRGC thiệt mạng, Iran 'thề' trả đũa dữ dội nhất

Iran tấn công 14 căn cứ Mỹ, nổ rung chuyển ở nhiều nước Trung Đông

Hãng thông tấn Tasnim trích dẫn một nguồn thạo tin cho biết Iran đang sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công đáp trả Mỹ và Israel và cho tới hiện tại đã nhắm mục tiêu vào 14 căn cứ Mỹ khắp Trung Đông.

Iran tấn công đáp trả, gây nổ rung chuyển ở một số quốc gia trong khu vực. Video: The Guardian

Theo báo Guardian, chiến dịch tấn công do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran ngày 28/2 đã nhanh chóng leo thang, gây lo lắng và quan ngại trong toàn khu vực Trung Đông. Đáp trả hành động của Mỹ và Israel, Iran đã tấn công khách sạn Fairmont nổi tiếng thế giới ở Dubai, khiến khách sạn bốc cháy. Các video trên mạng xã hội cho thấy lửa bùng phát gần lối vào khách sạn, khiến 4 người bị thương.

Chính quyền Dubai sau đó cho biết mảnh vỡ từ một UAV bị đánh chặn đã gây hỏa hoạn tại khách sạn sang trọng nổi tiếng Burj Al Arab của thành phố. Văn phòng truyền thông Dubai cũng xác nhận một phần của sân bay quốc tế Dubai “bị hư hại nhẹ trong một sự cố", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Tại một số nơi khác của Vùng Vịnh, những nơi trước đây được coi là ốc đảo ổn định ở Trung Đông, các cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Chỉ vài giờ sau khi những quả bom đầu tiên của Mỹ và Israel phóng đi, Iran đã trả đũa bằng một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào hơn 6 quốc gia, kéo theo cả những nơi trước đây chưa bị ảnh hưởng khi cuộc khủng hoảng leo thang.

Tại Bahrain, một UAV của Iran đã lao vào một tòa nhà cao tầng trong một cuộc tấn công có chủ đích, phát nổ và nhấn chìm tòa nhà chọc trời trong biển lửa. Trước đó, trụ sở của Cơ quan an ninh quốc gia Bahrain cũng bị trúng tên lửa của Iran. Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một tên lửa bắn trúng căn cứ hải quân lớn của Mỹ ở Bahrain.

Tại Kuwait, một UAV rơi xuống sân bay chính của nước này, làm một số nhân viên bị thương và gây hư hại cho cơ sở vật chất.