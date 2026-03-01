Lãnh tụ tối cao và tư lệnh IRGC thiệt mạng, Iran 'thề' trả đũa dữ dội nhất
Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Thư ký Hội đồng quốc phòng Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel vào nước này.
|
Sáng ngày 28/2, quân đội Mỹ cùng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát động chiến dịch tập kích nhằm vào giới lãnh đạo chính trị và quân đội Iran, với lý do Tehran không từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.
Chiều tối 28/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel và Mỹ, Israel cũng khẳng định đã thu thập được hình ảnh "thi thể của ông Khamenei". Truyền thông nhà nước Iran đã xác nhận thông tin này
Hội Chữ thập đỏ Iran thống kê hơn 200 người ở nước này đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Trong khi đó, kênh CBS đưa tin khoảng 40 quan chức Iran đã tử vong vì trúng hỏa lực của các lực lượng Mỹ và Israel kể từ ngày 28/2.
Hiện chính quyền Tehran vẫn chưa công bố thống kê sơ bộ về số người thương vong và thiệt hại trong vụ việc.
Hãng Tasnim đưa tin, sáng sớm nay (1/3), Iran đã phóng tên lửa vào các mục tiêu tại 2 thành phố Tel Aviv và Haifa của Israel.
Ảnh: Tasnim
Một bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy sự tàn phá trên diện rộng do tên lửa gây ra ở Tel Aviv. Các bức ảnh khác ghi lại các vụ nổ lớn và tác động của tên lửa khi lao tới Haifa.
Các cuộc phản công của Iran đã gây thiệt hại nhỏ cho các sân bay ở Dubai và Kuwait và làm gián đoạn giao thông ở những nơi này. Ngoài ra, các nguồn tin tình báo công khai cho hay một đám khói đen rất lớn đã bao trùm căn cứ không quân Erbil ở Iraq, nơi đóng quân của một đơn vị quân đội Mỹ vào sáng 1/3.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hơn 200 máy bay của không quân nước này đã tấn công 500 mục tiêu thuộc Iran trong chiến dịch "Sư tử gầm" bắt đầu vào ngày 28/2.
Israel tấn công bệ phóng tên lửa Iran. Video: JPost
Tờ JPost và báo Times of Israel dẫn tuyên bố của IDF nhấn mạnh: "Đây là cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử IAF, được tiến hành sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng với thông tin tình báo chất lượng cao, đồng bộ hóa hàng trăm máy bay cùng một lúc". Các radar và hệ thống phòng không của Iran, đặc biệt ở khu vực gần Israel và thủ đô Tehran đã bị oanh tạc trong đợt không kích đầu tiên.
"Các cuộc tấn công vào hệ thống phòng không của Iran đã cho phép mở rộng ưu thế trên không của IAF ở Iran và giáng một đòn nặng nề vào khả năng tấn công chủ lực của Tehran", IDF cho hay.
Trong đợt tấn công thứ 2, Israel đã nhắm vào hệ thống tên lửa đạn đạo của Iran nhằm giảm khả năng đáp trả của nước này. IDF cho biết thêm, một trong những địa điểm bị tấn công ở khu vực Tabriz là nơi đặt đơn vị tên lửa đạn đạo của Iran. Israel coi các tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa của Iran là mối đe dọa nghiêm trọng.
Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA cho biết Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Pakpour và Thư ký Hội đồng quốc phòng Iran Ali Shamkhani đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này.
Tổng tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour. Ảnh: WANA
Theo hãng tin BBC, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó đã công bố tên của 7 thành viên trong ban lãnh đạo an ninh Iran được cho đã tử vong trong chiến dịch tấn công Iran, bao gồm cả ông Pakpour và ông Shamkhani.
Ông Pakpour được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh IRGC sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran - Israel hồi tháng 6 năm ngoái. Ông Pakpour từng là chỉ huy Lực lượng Mặt đất thuộc IRGC.
Trong khi đó, ông Shamkhani vừa giữ chức Thư ký Hội đồng quốc phòng vừa là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran. Ông Shamkhani đã bị thương trong cuộc xung đột với Israel hồi tháng 6/2025.
Bộ Tài chính Mỹ đã áp trừng phạt cả ông Pakpour và ông Shamkhani.
Chính phủ Iran thông báo sẽ tổ chức quốc tang kéo dài 40 ngày để tưởng niệm Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Tờ Times of Israel đưa tin, Iran đã thành lập một hội đồng điều hành đất nước sau khi xác nhận ông Khamenei thiệt mạng trong chiến dịch tấn công chung của Israel và Mỹ vào nước này. Theo luật pháp của Iran, hội đồng điều hành gồm tổng thống đương nhiệm, người đứng đầu ngành tư pháp và một thành viên của Hội đồng Giám hộ.
Luật pháp Iran quy định Hội đồng Chuyên gia, gồm 88 giáo sĩ Hồi giáo có trách nhiệm chọn ra một lãnh tụ tối cao mới càng sớm càng tốt.
Các cơ quan nhà nước của Iran đã nhanh chóng khẳng định sẽ trả đũa sau khi xác nhận Lãnh đạo tối cao Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Iran cảnh báo: “Các hoạt động tấn công dữ dội nhất trong lịch sử của các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm bắt đầu, nhằm vào các vùng đất và căn cứ bị Mỹ chiếm đóng”.
Chính phủ Iran cũng ra tuyên bố nhấn mạnh: "Tội ác khủng khiếp này sẽ không bao giờ được bỏ qua và sẽ lật sang một trang mới trong lịch sử thế giới Hồi giáo".
Trong khi đó, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran (SNSC) cho biết chiến dịch tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran sẽ “bắt đầu một cuộc nổi dậy lớn để chống lại những kẻ áp bức trên thế giới”. SNSC, cơ quan quyền lực điều phối các chiến lược an ninh và quốc phòng của Iran, quả quyết Tehran và các đồng minh sẽ chỉ “kiên cường và quyết tâm hơn”.
Các nhóm vũ trang ủng hộ Iran ở Iraq như Kataib Hezbollah tuyên bố sẽ hỗ trợ Tehran cũng như lực lượng vũ trang nổi dậy Houthi ở Yemen đều cảnh báo sẽ tham gia tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Bắc Kinh cũng thúc giục tất cả các bên tránh leo thang và nối lại đàm phán. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 28/2, Trung Quốc cho biết chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cần được tôn trọng.
Theo hãng tin BBC, phái viên Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Fu Cong đã bày tỏ lo ngại về các báo cáo về thương vong dân sự trong chiến dịch tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran. Ông Fu kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự trong khu vực để ngăn chặn tình hình leo thang thêm.
"Trong mọi lúc, ranh giới đỏ để bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang không được vượt qua và việc sử dụng vũ lực bừa bãi là không thể chấp nhận được”, phái viên Trung Quốc nói, đồng thời kêu gọi tất cả các bên thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế và luật nhân đạo. Nhà ngoại giao này lưu ý Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để đoàn kết nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông càng sớm càng tốt.
Hãng thông tấn Tasnim trích dẫn một nguồn thạo tin cho biết Iran đang sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công đáp trả Mỹ và Israel và cho tới hiện tại đã nhắm mục tiêu vào 14 căn cứ Mỹ khắp Trung Đông.
Iran tấn công đáp trả, gây nổ rung chuyển ở một số quốc gia trong khu vực. Video: The Guardian
Theo báo Guardian, chiến dịch tấn công do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran ngày 28/2 đã nhanh chóng leo thang, gây lo lắng và quan ngại trong toàn khu vực Trung Đông. Đáp trả hành động của Mỹ và Israel, Iran đã tấn công khách sạn Fairmont nổi tiếng thế giới ở Dubai, khiến khách sạn bốc cháy. Các video trên mạng xã hội cho thấy lửa bùng phát gần lối vào khách sạn, khiến 4 người bị thương.
Chính quyền Dubai sau đó cho biết mảnh vỡ từ một UAV bị đánh chặn đã gây hỏa hoạn tại khách sạn sang trọng nổi tiếng Burj Al Arab của thành phố. Văn phòng truyền thông Dubai cũng xác nhận một phần của sân bay quốc tế Dubai “bị hư hại nhẹ trong một sự cố", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Tại một số nơi khác của Vùng Vịnh, những nơi trước đây được coi là ốc đảo ổn định ở Trung Đông, các cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Chỉ vài giờ sau khi những quả bom đầu tiên của Mỹ và Israel phóng đi, Iran đã trả đũa bằng một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào hơn 6 quốc gia, kéo theo cả những nơi trước đây chưa bị ảnh hưởng khi cuộc khủng hoảng leo thang.
Tại Bahrain, một UAV của Iran đã lao vào một tòa nhà cao tầng trong một cuộc tấn công có chủ đích, phát nổ và nhấn chìm tòa nhà chọc trời trong biển lửa. Trước đó, trụ sở của Cơ quan an ninh quốc gia Bahrain cũng bị trúng tên lửa của Iran. Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một tên lửa bắn trúng căn cứ hải quân lớn của Mỹ ở Bahrain.
Tại Kuwait, một UAV rơi xuống sân bay chính của nước này, làm một số nhân viên bị thương và gây hư hại cho cơ sở vật chất.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đêm 28/2 đã công bố một video mới cho thấy các cuộc tấn công của nước này nhằm vào Iran. Đoạn video cho thấy tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa trên biển, tàu sân bay triển khai máy bay chiến đấu để phá hủy nhiều mục tiêu thuộc Iran. CENTCOM nhấn mạnh các lực lượng Mỹ "đang giáng đòn áp đảo và không ngừng nghỉ" vào Iran.
Video Mỹ tấn công Iran do CENTCOM cung cấp
CENTCOM không nêu chính xác mục tiêu nào bị tấn công hoặc đề cập rõ cuộc tấn công nào do Mỹ hay Israel tiến hành. Cả Israel và Mỹ cùng tham gia chiến dịch tấn công Iran, trong đó Washington đặt tên là chiến dịch "Cuồng nộ sử thi" còn Israel gọi là chiến dịch "Sư tử gầm".
Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố có “một số ứng cử viên sáng giá” để lãnh đạo Iran sau khi Lãnh tụ tối cao Khamenei của quốc gia Hồi giáo thiệt mạng trong các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel hôm 28/2.
Trả lời câu hỏi của kênh CBS trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại về người ông nghĩ sẽ lãnh đạo Iran sau cái chết của ông Khamenei, ông Trump cho hay: “Tôi biết chính xác là ai nhưng tôi không thể nói cho bạn biết". Tổng thống Mỹ cũng không nói rõ thêm về nhân vật ông đang đề cập đến.
Đài truyền hình quốc gia Iran vừa xác nhận Lãnh tụ tối cao Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin thêm, con gái, con rể và cháu của ông Khamenei cũng tử vong trong những cuộc bắn phá dữ dội vừa qua.
Xe cộ bốc cháy ở Tehran sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Video: The Guardian
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang liên tục gửi khuyến cáo đến các tàu thuyền trong khu vực, yêu cầu không tàu nào được phép đi qua eo biển chiến lược này.
Ngoài ra, một nguồn tin nắm rõ tình hình cho hay tàu hỗ trợ chiến đấu MST của Mỹ đã trúng nhiều tên lửa do lực lượng hải quân IRGC bắn. IRGC cảnh báo các tài sản hải quân khác của Mỹ cũng sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran trong các cuộc tấn công đang diễn ra.
Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) sáng 1/3 tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được Iran phóng trả đũa nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ nằm ở ngoại vi thủ đô Abu Dhabi.
Báo The Guardian trích dẫn thông cáo của quân đội UAE viết: “Chúng tôi đã đánh chặn thành công 132 tên lửa và 195 máy bay không người lái (UAV)… Chúng tôi đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa, đồng thời đang thực hiện mọ
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Iran đang “gánh chịu hậu quả” vì từ chối đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. Nguồn: Pete Hegseth/Mạng xã hội X
CNN đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội X đêm 28/2 (giờ Washington DC), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth viết rằng chính quyền Iran đã có cơ hội đối thoại với Mỹ nhưng “đã từ chối đạt được thỏa thuận, nên Tehran đang phải gánh chịu những hậu quả”.
Ông Hegseth viết: “Trong gần 50 năm qua, Iran đã nhắm đến và sát hại nhiều người dân Mỹ, cũng như luôn cố sở hữu thứ vũ khí mạnh mẽ nhất thế giới để thúc đẩy lý tưởng cực đoan của họ… Chúng tôi sẽ không cho phép các tên lửa mạnh mẽ nhắm đến người dân Mỹ. Những tên lửa đó sẽ bị phá hủy cùng với dây chuyền sản xuất khí tài này. Hải quân Iran sẽ bị phá hủy và theo như lời Tổng thống Trump từng nói rằng Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân”.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày Chủ nhật (1/3) cho biết đã bắt đầu một đợt tấn công mới nhằm vào Iran.
Trong một tuyên bố, IDF thông báo đợt tấn công lần này nhằm vào “hệ thống tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng không” của Iran. Báo Times of Israel cũng đưa tin, trong thông cáo đưa ra sáng nay, IDF tuyên bố vừa thực hiện loạt đòn không kích nhằm vào nhiều bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không được triển khai ở miền trung và tây Iran.
Ngay sau đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Tehran.
Video: Các xe phóng tên lửa của Iran bị Israel tấn công. Nguồn: IDF
Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir-Saeid Iravani, hôm 28/2 đã lên án các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào nước này là “tội ác chiến tranh”, đi ngược lại các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ).
“Những cáo buộc vô căn cứ được đưa ra nhằm biện minh cho việc sử dụng vũ lực trái pháp luật này không có cơ sở trong luật pháp quốc tế,” ông Iravani nói tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời nhấn mạnh: “Việc viện dẫn tấn công phủ đầu, các tuyên bố về mối đe dọa cận kề hay những lập luận chính trị thiếu căn cứ khác không thể hợp pháp hóa hành vi xâm lược".
Kết thúc phát biểu, ông Iravani khẳng định Iran sẽ “tiếp tục thực thi quyền tự vệ chính đáng vốn có”, tuy nhiên ông không đề cập tới Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người được ông Trump và các quan chức Israel cho là đã thiệt mạng.
Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức hôm 28/2 ở New York (Mỹ), Đại sứ Mỹ Mike Waltz đã nêu ra một số luận điểm để bảo vệ cho chiến dịch không kích mới đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Đại sứ Mỹ trong cuộc họp tại LHQ. Nguồn: Liên Hợp Quốc
Theo ông Waltz, chính quyền Iran đã “cố tình gây bất ổn cho thế giới; giết hại binh sĩ và công dân Mỹ; đe dọa các đồng minh của Washington trong khu vực Trung Đông và gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải quốc tế”.
Đại sứ Mỹ tại LHQ tuyên bố: “Iran cũng ủng hộ mạnh mẽ các lực lượng ủy nhiệm gây ra sự đổ máu và hỗn loạn khắp Trung Đông trong thời gian dài. Việc Iran tiếp tục theo đuổi các năng lực tên lửa tiên tiến và không từ bỏ tham vọng hạt nhân bất chấp những cơ hội ngoại giao, đã tạo ra một mối nguy hiểm nghiêm trọng và ngày càng gia tăng”.
Đại sứ Waltz sau đó khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh đây không phải là vấn đề chính trị “mà là vấn đề an ninh toàn cầu, do vậy Mỹ đang thực hiện những hành động hợp pháp”.
Hãng truyền thông nhà nước Iran IRIB dẫn lời công tố viên địa phương cho biết, số học sinh thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một trường nữ sinh ở thành phố Minab, miền nam Iran, đã tăng lên ít nhất 108 người.
Quan chức địa phương đã tuyên bố ngày Chủ nhật (1/3) là ngày tổ chức tang lễ tập thể tại tỉnh này, IRIB cho biết thêm.
Trong một cuộc tấn công khác tại tỉnh Lamerd ở miền nam Iran, ít nhất 18 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một khu liên hợp thể thao và các khu dân cư, hãng thông tấn chính thức IRNA đưa tin.
Một quan chức y tế nói với IRNA rằng phần lớn những người thiệt mạng ở Lamerd là trẻ em và khoảng 100 người khác đã bị thương trong các cuộc tấn công.
Theo cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel, một người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương do một quả tên lửa rơi xuống khu vực Tel Aviv.
Các nhân viên y tế và cấp cứu đã “xác nhận một phụ nữ khoảng 40 tuổi tử vong do bị thương nặng trên cơ thể,” tổ chức Magen David Adom (MDA) cho biết trong một tuyên bố.
MDA trước đó cho biết thêm có một người khác bị thương nặng. Ba người bị thương mức độ trung bình và 16 người bị thương nhẹ. Theo Bệnh viện Ichilov ở Tel Aviv, trong số những người bị thương được đưa tới điều trị có ba trẻ em.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã công bố danh sách các quan chức cấp cao Iran thiệt mạng trong đợt không kích chung được Mỹ và Israel thực hiện trước đó cùng ngày.
Theo hãng tin CNN, danh sách trên gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh; quan chức đứng đầu Hội đồng an ninh Iran Ali Shamkhani, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour; quan chức tình báo Saleh Asadi, các quan chức quốc phòng Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia và Mohammad Shirazi.
Một nguồn tin giấu tên của Israel nói với CNN rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng do đòn không kích của Israel, nhưng không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.
Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định với kênh NBC (Mỹ) rằng tất cả các lãnh đạo cấp cao Iran đều an toàn.
Ngoại trưởng Marco Rubio đã hủy chuyến thăm tới Israel vào ngày 2/3 như Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo trước đó.
“Do tình hình hiện tại, Ngoại trưởng Rubio sẽ không còn tới Israel vào ngày 2/3,” Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu Dylan Johnson cho biết trên mạng xã hội X.
Trong ngày 28/2, ông Rubio đã cùng với Tổng thống Donald Trump theo dõi các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Ông Trump cho biết các chiến dịch này sẽ tiếp tục “không gián đoạn trong suốt cả tuần.”
Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã gửi email cho nhân viên đại sứ, khuyến cáo rằng nếu họ muốn rời khỏi Israel trong bối cảnh có khả năng xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào Iran thì “nên rời đi ngay hôm nay,” theo một nguồn tin nắm được nội dung thông điệp.
Trong bài đăng trên mạng Truth Social ngày 28/2 (giờ Washington DC), Tổng thống Mỹ Trump khẳng định Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng do đòn không kích chung của Mỹ và Israel. “Ông Khamenei đã không thể thoát khỏi các hệ thống tình báo và theo dõi tinh vi của Mỹ và Israel. Ông Khamenei hay các lãnh đạo khác đã thiệt mạng cùng ông ấy không thể làm gì khác được”.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: IRNA
Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Iran, trong đó bao gồm Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và nhiều đơn vị an ninh khác của Tehran, đã “không còn muốn chiến đấu và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ Mỹ”, đồng thời khẳng định Washington vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.
“Tuy nhiên, các cuộc ném bom dữ dội và có mục tiêu cụ thể sẽ không ngừng lại trong suốt một tuần hoặc cho đến chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu hòa bình trên khắp Trung Đông và trên toàn thế giới”, ông Trump nhấn mạnh.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/03/2026 05:44 AM (GMT+7)