Dùng dàn xe siêu trường hạ thủy nhịp cầu đi bộ nặng 3.400 tấn bắc qua sông Sài Gòn

Công việc diễn ra tại nhà máy Đại Dũng trong Khu công nghiệp Đông Xuyên, thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từ 22h đến rạng sáng 16/10. Hơn 100 nhân sự tham gia, dự kiến hoàn thành sau khoảng ba tiếng.

Để hạ thủy tổ hợp vòm thép và khung đỡ dài 187 m, cao hơn 20 m, nặng 3.400 tấn, đơn vị thi công huy động 30 module xe tự hành đa trục SPMT. Dàn xe chuyên dụng có khả năng xoay 360 độ, nâng đỡ và di chuyển toàn bộ kết cấu từ bờ xuống sà lan.

Nhịp chính cầu đi bộ chuẩn bị hạ thuỷ ở khu cảng Đông Xuyên, tối 15/10. Ảnh: Đăng Khoa

Tiếp nhận tổ hợp là sà lan Trung Nam S05, dài khoảng 109 m, rộng gần 37 m, trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn. Khi kết cấu vào đúng vị trí trên boong, hệ thống thủy lực của dàn xe hạ xuống, đặt vòm thép và khung đỡ lên 50 trụ kê bằng thép và bêtông. Hệ thống này giúp phân bổ tải trọng và giữ ổn định kết cấu khi sà lan dao động trên mặt nước.

Sau khi chằng buộc, đơn vị thi công và tư vấn giám sát kiểm tra hệ thống neo giữ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và phương án lai dắt. Cơ quan hàng hải sẽ nghiệm thu, cấp phép và hoàn tất thủ tục trước khi sà lan khởi hành.

Trước đó, Công ty Nutifood, đơn vị tài trợ dự án, cho biết vòm thép nhịp chính nặng khoảng 1.400 tấn, hệ khung đỡ nặng 2.000 tấn đã hoàn tất thử tải tại nhà máy. Kết quả cho thấy các thông số đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, đủ điều kiện vận chuyển đến nơi lắp đặt.

Theo kế hoạch, tổ hợp sẽ được lai dắt về bến Bạch Đằng trên sông Sài Gòn vào sáng 18/10. Hành trình dài gần 67 hải lý, tương đương 124 km, dự kiến kéo dài gần hai ngày.

Ngày đầu, đoàn lai dắt di chuyển khoảng 45 hải lý, tương đương 83 km, từ cảng nhà máy Đại Dũng theo luồng sông Dinh, qua phao số 0 Vũng Tàu và phao số 0 luồng Soài Rạp, sau đó vào luồng Soài Rạp. Đoàn dự kiến neo tại phao SR05 qua đêm.

Dàn khung đỡ kết cấu nhịp chính. Ảnh: Đăng Khoa

Ngày thứ hai, đoàn tiếp tục đi khoảng 21 hải lý, tương đương 39 km, theo luồng Soài Rạp và luồng Sài Gòn để đến công trường. Tại đây, vòm thép sẽ được nối với các đoạn cầu xây từ hai bờ, dự kiến hợp long ngày 21/10.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển và hợp long, Sở Xây dựng TP HCM thông báo tạm cấm luồng đường thủy qua khu vực thi công trong ba ngày.

Ngày 19/10, luồng qua khu vực tạm cấm từ 13h đến 19h để sà lan đưa kết cấu vòm thép vào vị trí và neo giữ tại công trường. Trong hai ngày 21 và 22/10, luồng tiếp tục bị cấm từ 2h đến 18h mỗi ngày, phục vụ xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long vòm thép.

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Phối cảnh cầu đi bộ hình lá dừa. Ảnh: Liên danh thiết kế

Với chiều dài gần 200 m, nặng hàng nghìn tấn, việc lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Soài Rạp và sông Sài Gòn là công đoạn phức tạp. Trước đây, các tuyến sông này từng được sử dụng để lai dắt các đốt hầm Thủ Thiêm, mỗi đốt dài 93 m, rộng 33 m, cao 9 m và nặng 27.000 tấn.

So với mỗi đốt hầm, nhịp cầu đi bộ nhẹ hơn nhưng dài gần gấp đôi và cao hơn, đặt ra yêu cầu khắt khe về không gian di chuyển, khả năng quay trở và tính toán mực nước trong quá trình lai dắt.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công tháng 3/2025, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Công trình dài khoảng 720 m, mặt cầu rộng 6-11 m, có thiết kế vòm thép hình lá dừa nước.

Khi đưa vào khai thác, cầu sẽ kết nối khu vực trung tâm thành phố với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo thêm không gian đi bộ, tham quan và sinh hoạt công cộng dọc sông Sài Gòn.

Vị trí xây dựng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn. Đồ họa: Khánh Hoàng