Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela: Phần lớn vệ sĩ của ông Nicolas Maduro đã thiệt mạng

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AP)

Ông Padrino không đưa ra con số thương vong chính xác, nhưng ủng hộ việc tuyên bố Phó Tổng thống Delcy Rodriguez là tổng thống lâm thời, và cho biết lực lượng vũ trang đã được huy động trên khắp đất nước để đảm bảo chủ quyền.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Mỹ “trả tự do ngay lập tức” cho Tổng thống Nicolas Maduro và Phu nhân Cilia Flores.

“Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân”, ông nói. “Đây là một hành động gây hấn nhằm vào tổng thống hợp pháp của Venezuela và phu nhân. Chúng tôi lên án mọi điều đang xảy ra đối với Venezuela. Việc này đi ngược lại chủ quyền của đất nước tôi”.

Phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello khẳng định chính phủ nước này sẽ vẫn đoàn kết ủng hộ ông Nicolas Maduro. Tổng thống Venezuela đang bị giam giữ ở New York và dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 6/1 với cáo buộc liên quan đến ma túy.

“Ở đây, sự thống nhất của lực lượng cách mạng được đảm bảo hơn cả, và chúng tôi chỉ có một tổng thống duy nhất, tên là Nicolas Maduro. Đừng mắc bẫy những lời khiêu khích của đối phương”, Bộ trưởng Nội vụ Cabello nói, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh.

Hình ảnh ông Maduro bị dẫn đi bởi lực lượng Mỹ đã khiến nhiều người dân Venezuela bị sốc. Hành động này là sự can thiệp gây tranh cãi nhất của Washington vào khu vực Mỹ Latinh kể từ cuộc tấn công Panama 37 năm trước.

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã tiếp quản vị trí lãnh đạo lâm thời với sự chấp thuận của Tòa án Tối cao Venezuela, mặc dù bà tuyên bố ông Maduro vẫn là tổng thống.

Do có mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp tư nhân và hiểu biết sâu rộng về dầu mỏ - nguồn thu nhập chính của Venezuela, bà Rodriguez từ lâu đã được coi là thành viên thực dụng nhất trong nhóm thân cận của ông Maduro, nhưng bà đã công khai phản bác tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bà sẵn sàng hợp tác với Mỹ.

Chính phủ Venezuela đã tuyên bố trong nhiều tháng, rằng chiến dịch gây sức ép của Mỹ là một nỗ lực nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của nước này, đặc biệt là dầu mỏ. Các quan chức Venezuela bày tỏ sự phẫn nộ khi ông Trump nói rằng các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ sẽ tiến vào Venezuela.

“Chúng tôi rất phẫn nộ vì cuối cùng mọi chuyện đã được phơi bày. Sự thật là họ chỉ muốn dầu mỏ của chúng tôi”, ông Cabello, người có quan hệ thân thiết với quân đội, nói thêm.

Công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA đang yêu cầu một số liên doanh của mình cắt giảm sản lượng dầu thô bằng cách đóng cửa các mỏ dầu hoặc giếng dầu trong bối cảnh xuất khẩu bị tê liệt, ba nguồn tin nói với Reuters.

Xuất khẩu dầu từ quốc gia OPEC này vẫn đang bị đình trệ kể từ khi Mỹ tuyên bố phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào vùng biển Venezuela từ tháng trước, và tịch thu hai lô hàng dầu.