Ông Donald Trump tổng "khai chiến" với Twitter, Facebook và Google

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 14:52 PM (GMT+7)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7-7 đã đệ đơn kiện Twitter, Facebook và Google, cũng như giám đốc điều hành của các hãng công nghệ này, cáo buộc họ ngăn chặn các quan điểm bảo thủ một cách bất hợp pháp.

Các đơn kiện được nộp lên tòa án quận ở Miami, bang Florida cáo buộc các nền tảng truyền thông xã hội có trụ sở tại California này đã vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Ông Trump nộp đơn khởi kiện tập thể, điều đó đồng nghĩa là ông sẽ đại diện cho lợi ích của những người dùng khác trên Twitter, Facebook và YouTube của Google, những người cũng cho rằng họ là nạn nhân của chính sách kiểm duyệt từ 3 công ty công nghệ này.

Cụ thể, cựu lãnh đạo Mỹ đã nộp 3 đơn kiện với những cáo buộc tương tự nhằm vào Facebook và giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg, Twitter và CEO Jack Dorsey, Google và CEO Sundar Pichai.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện Twitter, Facebook và Google, cũng như giám đốc điều hành của các hãng công nghệ này. Ảnh: Reuters

Ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại sân golf ở Bedminster, bang New Jersey: "Chúng tôi sẽ giành được chiến thắng lịch sử cho tự do của Mỹ cũng như tự do ngôn luận".

Theo hãng tin Reuters, đại diện của Twitter từ chối bình luận trong khi đại diện của Facebook và Google chưa lên tiếng về thông tin nói trên.

Ông Trump đã bị cấm sử dụng các công cụ truyền thông xã hội của mình trong năm nay sau khi 3 tập đoàn công nghệ này cho rằng cựu tổng thống Mỹ đã vi phạm chính sách của họ về chống kích động bạo lực.

Vụ kiện nhằm yêu cầu tòa án Mỹ ban hành biện pháp bảo vệ khẩn cấp, cho phép nhanh chóng khôi phục các tài khoản trên mạng xã hội của ông Trump. Ông Trump cũng đề nghị tòa áp đặt biện pháp trừng phạt với 3 hãng này vì thiệt hại đã gây ra cho ông.

Căng thẳng giữa ông Trump và các gã công nghệ khổng lồ Mỹ leo thang khi Twitter và Facebook khoá tài khoản của ông sau vụ bạo loạn tại quốc hội ngày 6-1. Twitter đã cấm tài khoản của ông Trump vô thời hạn dù cho ông có quyết định tranh cử vào năm 2024 hay không và Facebook cho biết sẽ đóng tài khoản ông Trump cho đến ít nhất là vào tháng 1-2023.

Tuy nhiên, các chuyên gia nói với Business Insider hồi tháng 1 rằng hành động đó nằm trong quyền hạn hợp pháp của các công ty vì Tu chính án thứ nhất chỉ hạn chế đối với quyền lực của chính phủ, không phải đối với lĩnh vực tư nhân.

