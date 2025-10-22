Chiến thuật 'cổ' giúp Nga đánh bại UAV Ukraine

Trong hơn hai năm qua, UAV đã trở thành "mắt thần" của chiến trường, làm thay đổi hoàn toàn cách thức tác chiến truyền thống. Trên bầu trời Ukraine, tiếng vo ve đặc trưng của máy bay không người lái luôn khiến binh sĩ hai bên căng thẳng cực độ, bởi nó có thể báo hiệu một đợt trinh sát hoặc tấn công chính xác sắp diễn ra.

UAV xuất hiện ngày càng dày đặc tại chiến trường Ukraine. (Nguồn: TNI)

Những chiếc UAV trinh sát, cảm tử hay tấn công pháo binh đang khiến việc di chuyển của bộ binh và xe tăng trở nên vô cùng nguy hiểm.

Dù cả Nga và Ukraine đều triển khai nhiều biện pháp đối phó, từ gây nhiễu điện tử, bắn hạ UAV cho đến ngụy trang, song hiệu quả vẫn rất hạn chế. Mỗi ngày, hàng trăm UAV vẫn được phóng lên bầu trời để do thám, phát hiện mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Trước thách thức đó, quân đội Nga đã tìm ra một "vũ khí" khác thường nhưng hiệu quả — thời tiết.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trong các tuần gần đây, lực lượng Nga thường tiến hành những cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn trong điều kiện mưa lớn và sương mù dày đặc. Thời tiết bất lợi khiến UAV của Ukraine khó hoạt động, hạn chế tầm nhìn và khả năng dẫn đường, giúp quân Nga che giấu được sự cơ động của xe tăng và thiết giáp. Đây là một chiến thuật cũ nhưng vẫn hiệu quả, từng được quân đội Nga sử dụng nhiều lần trong lịch sử.

Trước mỗi cuộc tấn công, Nga thường tập hợp lượng lớn xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành và phương tiện tiếp tế. Trong điều kiện thời tiết tốt, các UAV của Ukraine dễ dàng phát hiện và tấn công các cụm tập trung này. Nhưng khi mưa lớn hoặc sương mù bao phủ, tầm quan sát bị thu hẹp, khiến UAV gần như "mù lòa". Đó chính là thời điểm Moscow tung lực lượng cơ giới tiến công.

Không chỉ tận dụng yếu tố thiên nhiên, quân đội Nga còn đang khôi phục lại hình thức tác chiến hiệp đồng binh chủng – một trong những phương thức chiến đấu phức tạp nhất. Mục tiêu là phối hợp chặt chẽ giữa bộ binh, thiết giáp, pháo binh, công binh, không quân và UAV để tạo ra sức mạnh tổng hợp, tấn công đồng thời trên nhiều hướng. Khi được phối hợp nhịp nhàng, kiểu tấn công này có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ dày đặc của đối phương.

ISW nhận định, Nga có thể đang thử áp dụng chiến thuật này ở khu vực Donbass, nơi phòng tuyến của Ukraine được củng cố kiên cố suốt nhiều tháng. Những đợt tấn công bằng bộ binh thuần túy không đem lại hiệu quả cao, nên Moscow buộc phải quay lại cách đánh phối hợp, kết hợp với điều kiện thời tiết xấu để hạn chế vai trò của UAV đối phương.

Theo ISW, lực lượng Nga có thể mở rộng các cuộc tấn công cơ giới tại những khu vực như Shakhove, sau khi đánh giá rằng tuyến phòng thủ Ukraine đã suy yếu vì các đợt tấn công bộ binh liên tục trong nhiều tuần.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, những điều chỉnh chiến thuật này vẫn chưa giúp Nga đạt được bước đột phá đáng kể. Các báo cáo chiến trường cho thấy, quân đội Nga vẫn chịu thương vong lớn mỗi ngày, trong khi những thành quả đạt được chỉ mang tính cục bộ và tạm thời. Tuy nhiên, việc tận dụng mưa và sương mù để "vô hiệu hóa" phần nào công nghệ UAV của Ukraine cho thấy Moscow đang không ngừng tìm cách thích nghi, biến cả thiên nhiên thành đồng minh trong một cuộc chiến công nghệ cao chưa từng có tiền lệ.