Nước Tây Phi chặn đứng âm mưu đảo chính

RiaNovosti hôm nay (28/9) dẫn thông báo của chính quyền quân sự đương nhiệm ở Burkina Faso xác nhận lực lượng tình báo nước này đã "trấn áp một âm mưu đảo chính" diễn ra hôm 26/9, bắt giữ một số quân nhân và đang truy lùng những người khác có liên quan.

Ông Traore, lãnh đạo đương nhiệm của Burkina Faso. Ảnh: GettyImages

Giới chức Burkina Faso khẳng định họ sẽ tiến hành điều tra kĩ lưỡng để "vạch trần những kẻ chủ mưu". Danh tính những người bị bắt giữ hiện chưa được công bố.

Theo Reuters, trong ngày 26 và 27/9, rất đông người dân Burkina Faso đã đổ xuống các tuyến đường phố ở thủ đô Ouagadougou và nhiều thành phố khác để tuần hành ủng hộ chính quyền quân sự đương nhiệm.

Thông tin về chính biến ở Burkina Faso được loan báo trong bối cảnh khu vực Trung và Tây Phi liên tiếp ghi nhận các cuộc đảm chính. AlJazeera thậm chí dùng cụm từ "mùa đảo chính" khi bình luận về những diễn biến chính trị trên Lục địa Đen.

Bản thân chính quyền quân sự hiện nay của Burkina Faso cũng nắm quyền nhờ đảo chính. Tháng 1/2022, binh lính Burkina Faso kiểm soát tư dinh của Tổng thống khi đó là ông Roch Marc Christian Kabore ở Ouagadougou, tuyên bố lật đổ chính quyền dân sự. Sĩ quan quân đội Paul-Henri Damiba sau đó trở thành Tổng thống lâm thời.

Tháng 9/2022, sau 8 tháng cầm quyền, ông Paul-Henri Damiba bị nhóm binh sĩ dưới quyền sĩ quan quân đội Ibrahim Traore lật đổ vì lí do không cải thiện được tình hình an ninh. Hơn một năm qua, Burkina Faso do ông Traore lãnh đạo.

Burkina Faso là thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi. Quốc gia Tây Phi này là một trong 5 nước mà Pháp từng triển khai binh sĩ để hỗ trợ đối phó phiến quân Hồi giáo. Tuy nhiên, các nỗ lực của Paris không gặt hái kết quả. Chính quyền quân sự Burkina Faso đã yêu cầu lực lượng Pháp rời đi.

