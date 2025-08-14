Ukraine hé lộ thêm nhiều tình tiết trong Chiến dịch Mạng nhện

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Malyuk, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới hôm thứ Ba (12/8) tiết lộ, Ukraine đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để đạt được kết quả này, và thành công của Chiến dịch Mạng nhện ghi nhận sự kết hợp giữa công tác tình báo và chuyên môn kỹ thuật của Cơ quan An ninh.

"Mạng nhện là chiến dịch độc đáo, nhiều giai đoạn, kết hợp nhiều yếu tố quan trọng. Đầu tiên là hậu cần, bao gồm việc vận chuyển thiết bị thiết yếu vào lãnh thổ Nga, là 150 máy bay không người lái (UAV) FPV, sau đó là việc vận chuyển các thùng gỗ chứa UAV đến gần các sân bay... Ngoài ra, còn có công tác tình báo, truyền thông,...", ông nói.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Malyuk trong chiến dịch đặc biệt mang tên Mạng nhện.

Quan chức này cho biết, để thực hiện chiến dịch, SBU đã thành lập một công ty vỏ bọc tại Nga, có trụ sở ở Chelyabinsk. Các điệp viên Ukraine đã thuê văn phòng và kho bãi gần trụ sở của Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) chuẩn bị cho một trong những nhiệm vụ táo bạo nhất của cuộc xung đột.

Theo ông Vasyl Malyuk, chiến dịch này đối mặt hàng loạt thách thức, trong đó có việc tổ chức vận chuyển hàng hóa bị cấm vào Nga. Để vượt qua, SBU đã áp dụng các phương thức thường dùng trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nghiên cứu cách các băng đảng ma túy quốc tế buôn lậu qua hải quan và biên giới.

"Dựa trên những kinh nghiệm trước đó, chúng tôi đã đưa thiết bị cần thiết vào hậu phương Nga... Ukraine đã chuyển máy bay không người lái được giấu trong các thùng gỗ vào sâu lãnh thổ Nga", ông nói.

Người đứng đầu SBU cho biết thêm, ngoài những thách thức về vận chuyển hàng hóa, Ukraine gặp rất nhiều khó khăn trong việc truyền đạt thông tin, huấn luyện điệp viên và bảo đảm an toàn cho họ khi trở về từ Nga.