Tiềm lực quân sự khối Tây Phi áp đảo Niger, can thiệp liệu có dễ?

Khối Tây Phi từng can thiệp quân sự ở đâu? Lực lượng của ECOWAS từng can thiệp quân sự vào Gambia năm 2017. Ảnh: Ceprass Lần gần nhất ECOWAS can thiệp quân sự vào một quốc gia thành viên là vào năm 2017 ở Gambia. Khối này đã gửi 7.000 binh sĩ đến từ Ghana, Nigeria và Senegal tới Gambia để buộc Tổng thống Yahya Jammeh chuyển giao quyền lực cho ông Adama Barrow, người thắng cử năm đó. Ông Jammeh, người phản đối kết quả bầu cử, cuối cùng phải nhượng bộ. Đổ máu không xảy ra. Trước đó, lực lượng quân sự của ECOWAS đã hoạt động như lực lượng gìn giữ hòa bình ở Liberia và Sierra Leone trong thập niên 90. ECOWAS bị chỉ trích vì thiếu sự nhất quán trong các biện pháp can thiệp. Dù đã can thiệp quân sự vào Gambia năm 2017, khối Tây Phi này đã không can thiệp quân sự khi đảo chính xảy ra ở Mali, Burkina Faso và Guinea. ECOWAS chỉ phản ứng bằng cách đình chỉ tư cách thành viên và đưa ra biện pháp trừng phạt với chính quyền quân sự các nước này. "Những mâu thuẫn này làm tổn hại đến tính hợp pháp của ECOWAS, khiến các chính quyền quân sự có lý do để không tôn trọng khối này", Kamissa Camara, cựu Ngoại trưởng Mali, nói trong cuộc phỏng vấn gần đây với Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch.