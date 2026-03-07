Mỹ cảnh báo “làn sóng tấn công đột biến” vào Iran sau khi ông Trump dọa thả “Mẹ của các loại bom”

Đội máy bay tàng hình chiến lược của Mỹ được cho là sắp tiến hành làn sóng tấn công đột biến vào Iran. Ảnh Daily Mail

Theo các nguồn tin quân sự, đội máy bay tàng hình chiến lược của Mỹ – gồm Rockwell B-1 Lancer, Northrop B-2 Spirit và Boeing B-52 Stratofortress – đang tới căn cứ RAF Fairford và căn cứ chiến lược Diego Garcia.

Đây là các oanh tạc cơ chiến lược trị giá tới 2 tỷ USD mỗi chiếc, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa mà không bị phát hiện, đồng thời mang theo những loại bom và tên lửa uy lực nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

“D-Day” có thể diễn ra trong một vài ngày tới

Một số nguồn tin cho rằng thứ Bảy tới có thể là “D-Day” cho đợt oanh kích khổng lồ tiếp theo, đúng một tuần sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran mang tên Operation Epic Fury.

Trong tuần này, ông Trump cảnh báo Tehran rằng “đòn lớn” vẫn chưa bắt đầu.

“Chúng tôi thậm chí còn chưa đánh họ thật sự mạnh. Làn sóng lớn vẫn chưa xảy ra”, ông Trump nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng cho biết Washington sẽ sử dụng các căn cứ không quân của Anh để “tăng mạnh quy mô các cuộc tấn công vào Iran” sau khi chính phủ Anh cho phép Mỹ tiến hành các đòn đánh từ các căn cứ chung Mỹ-Anh.

“Khi chúng tôi nói rằng còn nhiều điều nữa sắp xảy ra, điều đó có nghĩa là nhiều phi đội tiêm kích hơn, nhiều năng lực chiến đấu hơn, nhiều hệ thống phòng thủ hơn – và các đợt xuất kích của máy bay ném bom sẽ diễn ra thường xuyên hơn”, ông Hegseth nói.

Khả năng sử dụng “Mẹ của mọi loại bom”

Các chuyên gia quân sự cho rằng Mỹ có thể sử dụng GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, thường được gọi là “Mẹ của các loại bom” (MOAB) – một trong những vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới.

Quả bom nặng khoảng 10 tấn này có thể tạo ra miệng hố rộng hơn 100 mét, phá hủy các đường hầm, boongke kiên cố và làm sụp đổ các công trình hạ tầng lớn trong khu vực bị tấn công.

MOAB từng được Mỹ sử dụng tại Afghanistan năm 2017 nhưng chưa từng được triển khai ở Iran.

Trước đó, vào năm 2025, các máy bay ném bom Northrop B-2 Spirit đã thả bom xuyên boongke GBU-57 Massive Ordnance Penetrator xuống các cơ sở làm giàu uranium của Iran. Khác với MOAB gây phá hủy diện rộng trên bề mặt, GBU-57 đâm sâu xuống lòng đất trước khi phát nổ, nhằm phá hủy các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất.

Tehran rung chuyển bởi các vụ nổ lớn

Trong khi đó, thủ đô Tehran hôm nay đã rung chuyển bởi một trong những vụ nổ lớn nhất kể từ khi chiến tranh bùng phát.

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy những tiếng nổ chói tai, kèm theo nhiều cột khói và quả cầu lửa bốc lên khi một lượng lớn bom rơi xuống căn cứ quân sự tại Moqaddad.

Trong các video lan truyền trên mạng, có thể thấy Azadi Tower – biểu tượng nổi tiếng của Tehran – xuất hiện ở trung tâm khung hình khi các quả bom trút xuống thủ đô Iran.

Một số nhân chứng cho biết mảnh vỡ văng khắp trung tâm thành phố, thậm chí có người nói rằng họ nhìn thấy thi thể bị hất tung lên không trung hơn 30 mét.

Làn sóng tấn công có thể tăng mạnh trong 48 giờ

Theo các nhà phân tích quân sự, cụm từ “the big one” mà ông Trump nhắc tới nhiều khả năng ám chỉ một chiến dịch ném bom quy mô lớn kéo dài do đội máy bay ném bom chiến lược của Mỹ thực hiện.

Chuyên gia quốc phòng International Institute for Strategic Studies cho rằng các máy bay B-1, B-2 và B-52 sẽ đóng vai trò chủ lực trong chiến dịch này.

Ngoài ra, Mỹ còn tăng cường máy bay không người lái vũ trang MQ-9 Reaper, mang theo bom dẫn đường laser để tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu tại Iran.

Các đòn tấn công từ tàu sân bay và tàu ngầm Mỹ cũng được dự đoán sẽ tham gia chiến dịch, trong đó có các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln, cùng các tên lửa hành trình Tomahawk cruise missile phóng từ tàu khu trục.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng “hỏa lực trên bầu trời Iran và Tehran sắp tăng vọt một cách ngoạn mục”, cho thấy chiến dịch quân sự có thể leo thang mạnh trong vòng 24–48 giờ tới.