Nóng: Nổ súng tại tiệc Nhà Trắng, ông Donald Trump sơ tán gấp

Khi các khách mời tại sự kiện chui xuống gầm bàn theo lệnh của cơ quan mật vụ, Tổng thống Donald Trump, đệ nhất phu nhân, phó tổng thống và người đứng đầu Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng Weijia Jiang đã được đưa ra khỏi phòng tiệc.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Các nhân viên an ninh với vũ trang hạng nặng lập tức lao lên sân khấu của sự kiện vốn luôn được thắt chặt an ninh này. Toàn bộ cảnh tượng diễn ra nhanh chóng đã được ghi lại trực tiếp trên kênh C-SPAN.

Đài CNN cho biết Tổng thống Donald an toàn.

* Tiếp tục cập nhật