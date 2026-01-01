Ông Trump tiết lộ điều ước năm mới của mình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến dự tiệc đêm giao thừa cùng các thành viên và khách mời tại Câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 31 tháng 12 năm 2025. Ảnh REUTERS/Jonathan Ernst

Trước đó Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tổ chức tiệc đón giao thừa. Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 7:30 tối theo giờ miền Đông (7:30 sáng theo giờ Hà Nội ngày 1 tháng 1).

Theo thông báo của Nhà Trắng, có một nhóm phóng viên tham dự sự kiện này. Theo lịch trình, ông Trump không có sự kiện nào được lên kế hoạch cho ngày đầu tháng.

Ông Trump đã đón năm mới tại Mar-a-Lago trong hơn hai thập kỷ qua. Giá vé đã tăng vọt trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, chạm mốc 1.000 đô la vài năm trước và hiện nay lên tới 1.450 đô la. Với số tiền đó, những người tham dự sẽ được thưởng thức một bữa ăn theo thực đơn cố định và có cơ hội được chứng kiến ​​người đàn ông quyền lực nhất thế giới dùng bữa từ phía sau một sợi dây nhung.

Trong quá khứ, bữa tiệc đã thu hút những vị khách nổi tiếng như Martha Stewart, Serena Williams, Tiger Woods và Rod Stewart. Năm nay, tỷ phú Emirati Hussain Sajwani, nhà sản xuất Hollywood Brett Ratner, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Tom Emmer, và cựu MC truyền hình kiêm công tố viên liên bang khu vực Columbia Jeanine Pirro nằm trong số khách mời.

Ông Trump im lặng một cách bất thường khi đi ngang qua hàng loạt máy quay và bước vào phòng khiêu vũ cùng với đệ nhất phu nhân, người mặc một chiếc váy màu bạc ánh kim. Thông điệp của ông là gì? “Hòa bình trên trái đất", ông nói ngắn gọn.