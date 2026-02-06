Vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai: Đối tượng đang bị truy nã cùng lên kế hoạch cướp, có thể bị xử lý thế nào?

Kế hoạch cướp ngân hàng ở Gia Lai của kẻ giết người trốn truy nã

Hôm nay 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố thông tin chi tiết liên quan việc bắt giữ các nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá, phường Hội Phú, ngày 19/1.

Buổi họp báo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai và công an một số tỉnh, thành.

Hai nghi phạm bị bắt là Phạm Anh Tài (còn gọi là Tài "đen", 36 tuổi, ngụ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi - Kon Tum cũ) và Lê Văn Ân (33 tuổi, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi - Kon Tum cũ) quen biết nhau từ lâu do cùng địa phương, có nhiều tiền án tiền sự. Trong đó, Tài "đen" đang trốn truy nã về tội Giết người theo quyết định từ năm 2018.

Về diễn biến sự việc, hai nghi phạm thống nhất chọn phòng giao dịch có lượng giao dịch lớn, vị trí thuận lợi cho việc tẩu thoát. Họ cũng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật tránh sự truy xét của công an.

Từ địa bàn Kon Tum cũ, cả hai nhiều lần xuống TP Pleiku khảo sát thực tế, theo dõi thời điểm đông khách, hoạt động của nhân viên và vị trí lắp đặt camera. Song song, họ chuẩn bị súng, phương tiện di chuyển, quần áo che chắn và xây dựng phương án rút lui, tiêu hủy vật chứng sau khi gây án.

Chiều 19/1, Tài và Ân mang theo súng đến phòng giao dịch Trà Bá. Khoảng 15h52, hai người xông vào uy hiếp nhân viên và khách hàng, yêu cầu giao tiền.

Dưới sự đe dọa bằng vũ khí, nhân viên ngân hàng buộc phải làm theo yêu cầu. Chỉ trong thời gian ngắn, hai nghi phạm chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường theo lộ trình đã tính toán từ trước.

Sau khi gây án, Tài và Ân rời Gia Lai vào TP.HCM để tìm cách tẩu tán tài sản. Tại đây, hai người hạn chế tiếp xúc với người quen, thường xuyên thay đổi nơi ở để tránh bị phát hiện.

Tang vật vụ án được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC.

Một thời gian sau, Ân quay về Quảng Ngãi sinh sống như bình thường nhằm che giấu việc tham gia vụ cướp. Trong khi đó, Tài tiếp tục lẩn trốn, di chuyển qua nhiều địa phương, không có nơi cư trú cố định.

Khi đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của hai nghi phạm. Cơ quan điều tra thu giữ 4 khẩu súng (loại súng ngắn, chưa xác định chủng loại; 46 viên đạn, khoảng 1 kg đạn chì); khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, Tài khai nhận hành vi dùng súng AK giết người, xảy ra tối ngày 5/8/2018 tại quán Bar Window đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ.

Đối mặt hai tội danh, Tài “đen” có thể bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam với hai nghi phạm về tội Cướp tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định của pháp luật, cướp tài sản là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có thủ đoạn khác khiến cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, hành vi của đối tượng là sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc, dùng một vật giống súng để đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác ở đây là các nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của ngân hàng với số tiền lên đến gần 1,9 tỷ đồng.

Ông Cường cho biết, thông tin bước đầu từ phía cơ quan điều tra cho thấy, Tài “đen”, một trong hai nghi phạm đang bị truy nã về hành vi giết người từ năm 2018, quá trình bắt giữ đã thu được 4 khẩu súng, đạn và một số và chứng có liên quan.

Bởi vậy, riêng đối với Tài “đen” sẽ bị điều tra, truy tố cả về tội giết người trước đó và tội cướp tài sản lần này.

Chiếc xe máy hai nghi phạm sử dụng trong vụ cướp ngân hàng được cất giấu trong hố sâu. Ảnh: CACC.

Với tội giết người, hình phạt cao nhất là tử hình, tội cướp tài sản hình phạt cao nhất là tù chung thân (nếu chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên), nên trường hợp bị kết tội về hai tội danh này, sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tử hình, hình phạt chung sẽ là tử hình, hình phạt cao nhất là tù chung thân, hình phạt chung sẽ là tù chung thân.

Vị chuyên gia cho rằng, với đối tượng bất hảo, phạm nhiều tội, thủ đoạn tinh vi, hành vi manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, có thể phải chịu hình phạt nghiêm khắc.

Ngoài tội giết người và cướp tài sản, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các khẩu súng thu được có phải là vũ khí quân dụng hay không, nếu là vũ khí quân dụng, hai nghi phạm sẽ bị xử lý về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.