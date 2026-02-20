Cảnh báo triều cường cao đến 4m ở Nam Bộ chiều tối mùng 4 Tết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, triều cường tại vùng ven biển phía Đông Nam Bộ duy trì ở mức cao. Mực nước lớn nhất đo được tại trạm Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) đạt 4,04m vào lúc 3h ngày 20/2/2026.

Dự báo từ chiều tối 20/2 đến hết ngày 21/2, ven biển các tỉnh, thành phố từ TP. Hồ Chí Minh đến Cà Mau tiếp tục xuất hiện triều cường mạnh. Mực nước lớn tại trạm Vũng Tàu dao động từ 4,00 – 4,05m, thời gian xuất hiện đỉnh triều tập trung vào hai khung giờ từ 15h – 18h và từ 2h – 4h sáng.

Cảnh báo triều cường gây ngập nặng ở Nam Bộ ngày mùng 4 Tết.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của nước dâng do gió, mực nước tổng cộng (gồm thủy triều và nước dâng do gió) tại trạm Vũng Tàu trong 24 giờ tới có khả năng đạt từ 3,95 – 4,05m. Đây là mức nước cao, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập tại các khu vực trũng thấp, vùng ven sông và khu vực ngoài đê bao.

Trong 24–48 giờ tới, đỉnh triều tại khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có xu hướng giảm chậm, song mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu vẫn ở mức 3,95 – 4,00m, tiếp tục duy trì nguy cơ ngập úng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, triều cường kết hợp nước dâng do gió có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông vào chiều tối 20/2 và sáng sớm 21/2. Người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi sát diễn biến triều cường để chủ động các biện pháp phòng tránh, hạn chế thiệt hại.