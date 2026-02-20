Đại tang nơi miền quê nghèo ngày đầu năm

Những ngày này, khi nhà nhà đang trong niềm vui đoàn viên, đón Xuân, trong căn nhà nhỏ ở thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị không khí tang thương bao trùm sau vụ tai nạn đường thủy. Chỉ mới đây, tiếng nói cười của trẻ thơ, vui đùa của những người thân còn rộn ràng thì sau tai họa, 4 người mãi rời bỏ nhân thế. Ban thờ khói hương nghi ngút cùng với những ánh mắt đẫm lệ, đỏ hoe của người thân, xóm giềng.

Con gái và mẹ chồng chị H. tử nạn khi cùng người thân qua sông đi chúc Tết.

Vụ tai nạn chìm đò xảy ra vào trưa 19/2 cướp đi sinh mạng 2 con gái cùng bố, mẹ chồng của chị N.T.B.H. để lại nỗi đau quá to lớn. Theo lãnh đạo UBND xã Tuyên Bình, trưa 19/2, chị H. cùng 4 người con (2 trai, 2 gái) và bố, mẹ chồng dùng đò máy di chuyển qua sông Gianh đi chúc Tết người thân.

Đến giữa sông Gianh, con đò bất ngờ gặp sự cố rồi bị chìm, cả gia đình rơi xuống sông. Phát hiện sự việc, người dân ở gần đó tiếp cận và cứu. Ông Cao Hữu Tình (SN 1978, trú tại thôn Trường Long, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) là người đầu tiên phát hiện sự việc. Thời điểm ấy, ông Tình và con trai đang lái đò ngược sông thì thấy một số người chới với giữa dòng nên vội tiếp cận. Ông Tình chỉ kịp cứu sống chị Hà và 2 con trai. Mẹ chồng và con gái út mới 3 tuổi của chị dù được người dân đưa lên bờ nhưng không qua khỏi. Bố chồng chị là ông N.V.T. (SN 1958) và con gái lớn là cháu N.D.C. (SN 2012) mất tích.

Khu vực xảy ra vụ chìm đò có mực nước sâu, dòng chảy phức tạp nên công tác ứng cứu và tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn.

Suốt một ngày qua, lực lượng tìm kiếm quặn lòng khi nhìn cảnh chị H. cầm theo bó hương nghi ngút khói cùng cuốn vở của con ngồi trên thuyền đi dọc sông Gianh khản giọng "con ơi về với mẹ". Đến chiều 20/2, thi thể của bố chồng và con gái chị được tìm thấy, đưa về nhà để lo hậu sự.

"Ngày Tết người ta vui vẻ đoàn tụ, còn gia đình chị H. lại gặp tai ương, mất mát quá lớn. Bà con lối xóm ai cũng đau xót, chúng tôi cũng đến chia buồn, mỗi người một tay giúp gia đình lo hậu sự, chỉ mong họ sớm vượt qua nỗi đau này", ông Nguyễn Văn Thiền, Trưởng thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình cho biết.

Lãnh đạo UBND xã Tuyên Bình cho biết, từ khi xảy ra sự việc đáng tiếc đơn vị cắt cử nhân lực trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn. Khu vực xảy ra vụ chìm đò có mực nước sâu, dòng chảy phức tạp, lực lượng chức năng huy động hơn 100 người và phương tiện tìm kiếm các nạn nhân. Sau khi tìm thấy thi thể người gặp nạn, lãnh đạo địa phương trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, đồng thời trao hỗ trợ với gia đình các nạn nhân.

Lãnh đạo địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức tang sự.

Theo lãnh đạo xã Tuyên Bình, đây là vụ tai nạn đặc biệt thương tâm xảy ra đúng dịp Tết, thời điểm lẽ ra mọi gia đình đang quây quần, sum họp. Gia đình chị H. khó khăn, nay lại phải gánh chịu cú sốc quá lớn về tinh thần, nỗi đau mất mát khó có thể nguôi ngoai.