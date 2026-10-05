Những chi tiết bất ngờ từ thí nghiệm 'hồn lìa khỏi xác' ở Mỹ

Cảm giác tâm trí thoát khỏi thể xác và quan sát thế giới xung quanh là một hiện tượng tuy kỳ lạ nhưng từng được ghi nhận trong nhiều nền văn hóa lâu đời. Con người qua nhiều thời kỳ thường gọi đây là trải nghiệm rời cơ thể hay hiện tượng "xuất hồn".

Dưới góc nhìn thần kinh học hiện đại, giới khoa học nhận định đây thực chất là sự rối loạn tạm thời trong cơ chế tích hợp thông tin giác quan của bộ não. Dù vậy, câu hỏi liệu một người khi rơi vào trạng thái này có thực sự nhìn thấy những thứ vượt ngoài tầm mắt hay không vẫn luôn thu hút sự tò mò của giới nghiên cứu.

Khi khoa học bắt tay kiểm chứng

Để tìm lời giải đáp chính xác, một nhóm nghiên cứu do chuyên gia Marina Weiler dẫn đầu tại Đại học Virginia (Mỹ) đã quyết định thực hiện một thử nghiệm kiểm soát nghiêm ngặt. Nghiên cứu này sau đó đã được công bố chính thức trên tạp chí khoa học EXPLORE.

Cảm giác tâm trí thoát khỏi thể xác và quan sát thế giới xung quanh là một hiện tượng tuy kỳ lạ nhưng từng được ghi nhận trong nhiều nền văn hóa lâu đời. Ảnh minh họa: sdominick/Getty Images.

Nhóm tác giả đã chiêu mộ 21 tình nguyện viên tại Brazil, những người thuộc một học viện chuyên giảng dạy các kỹ thuật hỗ trợ tạo ra trải nghiệm "xuất hồn". Đây đều là những cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này với thời gian thực hành trung bình lên tới 19 năm.

Suốt buổi kiểm tra kéo dài từ 60 đến 90 phút, các tình nguyện viên được yêu cầu vận dụng kỹ năng để quan sát một hình ảnh mục tiêu đặt cách đó khoảng 7 m.

Bức ảnh này được chọn ngẫu nhiên từ bộ sưu tập 100 đồ vật khác nhau và hiển thị trên màn hình máy tính đặt trong một căn phòng thứ ba hoàn toàn đóng kín. Màn hình máy tính được quay vào tường nhằm bảo đảm cả tình nguyện viên lẫn các nhà nghiên cứu có mặt trong buổi thử nghiệm đều không hề biết trước hình ảnh được chọn là gì.

Kết quả ghi nhận có 10 người báo cáo đã trải qua cảm giác rời khỏi thể xác trong suốt quá trình thử nghiệm. Bên cạnh đó, có 13 người bao gồm cả một số cá nhân chỉ nhìn thấy các biểu hiện trên màn hình tâm trí đã cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết để phục vụ việc so sánh đối chiếu.

Nhằm bảo đảm tính khách quan và loại bỏ hoàn toàn yếu tố định kiến từ con người, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phần mềm máy tính để phân tích ngữ nghĩa các lời mô tả và so sánh với toàn bộ 100 hình ảnh mẫu.

Hệ thống máy tính sẽ tự động sắp xếp thứ tự ưu tiên xem mô tả của người tham gia giống với hình ảnh nào nhất trong danh sách. Nếu khả năng nhìn từ xa là có thật, hình ảnh mục tiêu chính xác phải liên tục xuất hiện ở những vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, kết quả phân tích trên 13 lượt thử nghiệm cho thấy các hình ảnh thực tế chỉ nằm ở vị trí từ 16 đến 92. Khi xem xét tổng thể, khả năng nhận diện hình ảnh của những người tham gia hoàn toàn không vượt qua được tỷ lệ ngẫu nhiên.

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành thử nghiệm đối chứng hệ thống máy tính bằng các mô tả chính xác và phần mềm đã đưa ra kết quả hoàn toàn tối ưu, khẳng định công cụ đánh giá hoạt động hoàn toàn chính xác.

Chi tiết kỳ lạ xuất hiện

Dù cuộc thử nghiệm chính thức thất bại về mặt thống kê, những diễn biến kỳ lạ lại bất ngờ xuất hiện trong phần phỏng vấn sau đó, khi có 2 tình nguyện viên đưa ra những mô tả tự phát về không gian xung quanh với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Cụ thể, tình nguyện viên số 7 đã mô tả chính xác việc một nhà nghiên cứu ngồi bên trái thao tác trên máy tính, trong khi một người khác ngồi phía sau đang đọc sách.

Tương tự, tình nguyện viên số 13 cũng thuật lại đúng vị trí của nhà nghiên cứu bên phải đang ghi chép và người bên trái đang ngồi trước máy tính. Nhật ký ghi chép của buổi thử nghiệm sau đó đã xác nhận các chi tiết này hoàn toàn khớp với thực tế.

Hai tình nguyện viên đưa ra những mô tả tự phát về không gian xung quanh với độ chính xác đáng kinh ngạc. Ảnh minh họa: That Thinking Feeling.

Song các chuyên gia khẳng định những ghi nhận này không thể được xem là bằng chứng khoa học cho hiện tượng siêu nhiên. Nguyên nhân là do các quan sát trên không nằm trong mục tiêu được thiết lập ban đầu, không được chấm điểm theo bộ quy tắc có sẵn và cũng không trải qua các bước kiểm tra thống kê tiêu chuẩn.

Dù vậy, những chi tiết này vẫn là gợi ý quan trọng giúp giới khoa học hoàn thiện phương pháp kiểm chứng cho các nghiên cứu tiếp theo. Cụ thể, nhà nghiên cứu có thể chủ động đặt những nhân vật hoặc vật thể đặc biệt trong các căn phòng ẩn, đồng thời quy định rõ tiêu chí đánh giá ngay từ bước thiết kế thử nghiệm.

"Hiện tại chúng tôi đã có một ý tưởng cụ thể để thử nghiệm trong các nghiên cứu tương lai, và đó chính xác là những gì khoa học nên làm", chuyên gia Marina Weiler kết luận.