Những bước đi kín kẽ và tuyên bố chiến thắng của Taliban

Việt Nam sẵn sàng bảo hộ công dân tại Afghanistan Liên quan đến tình hình công dân Việt Nam tại Afghanistan, Bộ Ngoại giao có thông báo cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan kiêm nhiệm Afghanistan theo dõi tình hình công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây và chuẩn bị biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, cho đến thời điểm này chưa ghi nhận còn công dân Việt Nam tại Afghanistan. Vào ngày 3-8, Đại sứ quán đã phối hợp đưa một công dân Việt Nam làm việc cho cơ quan của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan về nước an toàn. Giáo luật Shariyah, nỗi khiếp sợ của phụ nữ Afghanistan Vấn đề của giáo luật Shariyah nằm ở hàng loạt nội dung vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền của những nhóm dễ bị tổn thương, nhất là phụ nữ và trẻ em. Đơn cử, luật có quy định các hình phạt như tử hình bằng cách ném đá cho tội ngoại tình hoặc đồng tính luyến ái, hay chặt chân tay cho tội trộm cắp và quật roi cho tội báng bổ. Phụ nữ cũng không được ra đường mà không có một đàn ông đi kèm và không được đảm nhận các chức vụ cho bộ máy công quyền, thậm chí ở nhiều nước Hồi giáo thì phụ nữ còn không được đi học hoặc không được học cao như nam giới. Phóng viên của hãng tin AP tác nghiệp tại các vùng đã bị Taliban kiểm soát từ nhiều ngày trước ghi nhận hiện tượng các tay súng Taliban đã cho đóng cửa các trường học nữ sinh, cấm điện thoại thông minh ở một số nơi và buộc các nam thanh niên phải gia nhập hàng ngũ của họ. Phụ nữ đã đi làm cũng bị yêu cầu về nhà nhờ người thân là nam giới tới làm việc thay. Các cửa hàng có treo ảnh quảng cáo in hình phụ nữ mặc đồ hiện đại cũng phải bị gỡ bỏ. Xuất hiện một số thông tin về việc người dân bắt đầu bị áp dụng các hình phạt như quật roi công cộng khi vi phạm các lỗi trong giáo luật Shariyah trong vùng Taliban kiểm soát. Chia sẻ với tờ The Guardian, một nữ sinh viên giấu tên chia sẻ đang rất hoảng sợ vì vào sáng 15-8, khi cô đang tới trường đại học thì một nhóm nữ sinh từ ký túc xá hoảng sợ chạy ra. Họ bảo với cô cảnh sát đang sơ tán vì Taliban đã vào đến Kabul và họ sẽ đánh đập những phụ nữ không mặc đồ burqa - trang phục trùm kín đầu và người của phụ nữ Hồi giáo. Nữ sinh viên này sau đó tìm cách về nhà nhưng không kiếm được chiếc xe nào. Các nữ sinh viên sống trong ký túc xá thậm chí còn hoảng loạn hơn vì không biết phải đi đâu.