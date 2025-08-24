Quân nhân, khí tài hợp luyện lần hai
Hà Nội - 20h ngày 24/8, hơn 16.300 quân nhân cùng hàng trăm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an tổng hợp luyện lần hai - 9 ngày trước đại lễ chính thức.
|
Đi đầu là khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn. Ảnh: Giang Huy
Khối xe bảo vệ hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế. Ảnh: Giang Huy
Khối xe đặc chủng chống khủng bố của cảnh sát đặc nhiệm với lớp giáp kiên cố chống đạn, khả năng cơ động cao trên mọi địa hình. Ảnh: Giang Huy
Xe kéo pháo lắp ráp trong nước kéo theo pháo M-46. Ảnh: Giang Huy
Pháo M-46 cỡ nòng 130 mm do Liên Xô chế tạo trong giai đoạn 1951-1971, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 27 km với đạn thường và 40 km với đạn tăng tầm. Đây từng là một trong những mẫu pháo có tầm bắn xa nhất thế giới suốt nhiều năm trong Chiến tranh Lạnh. Pháo M-46 có tốc độ bắn thông thường 5-6 phát mỗi phút, bắn loạt 8 phát mỗi phút.
Pháo tự hành 2S3 Akatsiya rời đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Pháo tự hành 2S3 Akatsiya, định danh khác là SO-152, được Liên Xô phát triển từ năm 1967 và biên chế năm 1971. Pháo được sản xuất loạt trong giai đoạn 1967-1993.
Mỗi tổ hợp có khối lượng 28 tấn, tốc độ tối đa 63 km/h trên đường nhựa và 45 km/h trên địa hình không bằng phẳng, tầm hoạt động 500 km. 2S3 trang bị lựu pháo D-22 cỡ nòng 152 mm, có tầm bắn tối đa 24 km với đạn thông thường, tốc độ 4 phát mỗi phút, cơ số đạn 46 viên, cùng súng PKT 7,62 mm trên nóc tháp pháo để tự vệ.
Tổ hợp 2S3 có thể dùng nhiều loại đạn như nổ mảnh, chống tăng, đạn khói, đạn chiếu sáng và đạn dẫn đường bằng laser.
Pháo phản lực BM-21 Grad và bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B. Ảnh: Giang Huy
Pháo phản lực BM-21 Grad do Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1960, trang bị 40 ống phóng cỡ nòng 122 mm, có thể khai hỏa với tốc độ hai quả đạn mỗi giây. BM-21 có tầm bắn tối đa 40 km với đạn pháo tiêu chuẩn.
Xe chở đạn kiêm bệ phóng phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17/Scud-B. Ảnh: Giang Huy
Tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E là biến thể xuất khẩu của R-17 Elbrus, định danh NATO là Scub-B. Dòng tên lửa này được Liên Xô phát triển từ những năm 1970.
R-17E có tầm bắn tối đa 300 km, mang theo đầu đạn nặng khoảng một tấn. Bệ phóng của R-17E có thể đạt tốc độ tối đa 45 km/h, tầm hoạt động 450 km.
Pháo tự hành 2S1 Gvozdika. Ảnh: Võ Thạnh
Tổ hợp 2S1, còn gọi là SAU-122, sử dụng pháo cỡ nòng 122 mm và được Liên Xô biên chế từ năm 1972. Loại pháo này hiện vẫn trong biên chế của hơn 30 quốc gia, có tầm bắn hiệu quả 15 km và gần 22 km với đạn tăng tầm.
Các tổ hợp pháo, tên lửa qua đường Điện Biên Phủ. Video: Võ Thạnh
Dẫn đầu đội hình là xe tăng T-54B do Việt Nam tự cải tiến.
Xe tăng T-54B cải tiến được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực với công nghệ số, hệ thống trinh sát và phát hiện mục tiêu hiện đại, tổ hợp liên lạc mới giúp phối hợp chiến đấu với phương tiện khác. Xe được lắp giáp phản ứng nổ (ERA) để tăng cường khả năng sống sót trước vũ khí chống tăng đối phương.
Xe tăng T-54B cải tiến, T-55, T-90SK, T-62 trên đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Đoàn xe tăng chuẩn bị rời đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Xe tăng T-54/55 nguyên bản và T-54B cải tiến. Ảnh: Võ Thạnh
Tiếp theo là xe tăng chỉ huy T-90SK dẫn đầu đội hình xe tăng T-62 và T-90S.
Xe tăng T-90S. Ảnh: Võ Thạnh
Dòng T-90 được Liên Xô phát triển nhằm thay thế xe tăng T-64, T-72 và T-80, có kíp lái ba người, gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe. T-90S là phiên bản xuất khẩu, song cũng được biên chế trong quân đội Nga với định danh T-90A. Biến thể chỉ huy T-90SK được trang bị hệ thống liên lạc và định vị bổ sung.
T-62 là xe tăng chủ lực do Liên Xô phát triển trên cơ sở dòng T-54/T-55, sở hữu một số đặc điểm thiết kế tương tự mẫu đời trước như thân xe thấp và tháp pháo dày, nhưng được trang bị pháo nòng trơn 115 mm có uy lực mạnh hơn.
Khối quân đội Campuchia. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Campuchia. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Lào. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối quân đội Lào. Ảnh: Quỳnh Trần
Các xe thuộc tổ hợp tên lửa Trường Sơn rời đường Hùng Vương. Video: Anh Phú
Bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Redut-M và K-300P Bastion-P rời đường Hùng Vương. Video: Anh Phú
Bộ đội Phòng hóa thuộc Khối xe Binh chủng Hóa học. Ảnh: Phạm Dự
Xe chở tên lửa phòng không S-125-VT do Việt Nam cải tiến thuộc khối khí tài Phòng không Không quân nổ máy sẵn sàng. Ảnh: Phạm Dự
Các UAV thuộc khối khí tài Phòng không Không quân. Ảnh: Phạm Dự
Đại diện khối Trí thức Việt Nam đợi diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Phạm Dự
Khối hồng kỳ đi trên đường Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn người dân.
Video: Hiếu Lương
Xe tăng T-54B cải tiến chuẩn bị tiến vào lễ đài. Ảnh: Phạm Dự
Xe tăng chỉ huy T-90SK và xe tăng T-62 chuẩn bị tiến vào lễ đài. Ảnh: Phạm Dự
Xe tăng T-62 chuẩn bị vào lễ đài. Video: Phạm Dự
Khối quân nhân Nga chuẩn bị vào lễ đài. Ảnh: Phạm Dự
Hơn 30 quân nhân đại diện cho Quân đội Nga trên phố Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Quân đội Nhân dân Lào. Ảnh: Giang Huy
Khối Quân đội hoàng gia Campuchia. Ảnh: Giang Huy
Khối Nữ chiến sĩ biệt động – những người con gái can trường bí mật phát triển lực lượng ngay trong lòng địch khiến quân thù kinh hồn bạt vía. Ảnh: Giang Huy
Khối Sĩ quan Hậu cần và Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, những người lính luôn chủ động nghiên cứu vũ khí, trang bị cho toàn quân. Ảnh: Giang Huy
Các khối diễu binh trên đường Hùng Vương. Video: Anh Phú
Nhóm nữ chiến sỹ quân y. Video: Anh Phú
Khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình – đại diện cho lực lượng mũ nồi xanh với hành trình hơn 10 năm đưa hơn 1.000 chiến sĩ đi làm nhiệm vụ tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: Giang Huy
Khối Nữ sĩ quan Quân y, những người thầy thuốc xông pha từ bom đạn chiến trường đến thiên tai dịch bệnh. Ảnh: Giang Huy
Khối Sĩ quan Phòng không Không quân - lực lượng chủ lực trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Tổ quốc với chiến công bắn rơi hàng nghìn máy bay địch trong Chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không. Ảnh: Giang Huy
Trong khi các khối lần lượt diễu qua lễ đài, các khối quân đội còn lại dậm chân đi đều tại chỗ đầu đường Hùng Vương đợi vào đường duyệt.
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Phạm Dự
Khối chiến sĩ Công binh. Ảnh: Phạm Dự
Khối Nam cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an. Ảnh: Phạm Dự
Nam Cảnh sát gìn giữ hòa bình Bộ Công an. Ảnh: Phạm Dự
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc và đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đi ra đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy
Khối Quân kỳ đại diện Quân đội Nam và dân quân tự vệ. Quân kỳ quyết chiến quyết thắng lấp lánh huân huy chương khắc ghi chiến công của các thế hệ, đại diện cho đội quân sinh ra từ nhân dân, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Ảnh: Giang Huy
Khối Nữ Quân nhạc do Đoàn Nghi lễ quân đội đảm nhận. Những âm thanh hùng tráng trong chiến tranh tiếp sức cho toàn quân, toàn dân vào cuộc chiến, ngày nay tiếp tục vang lên trong các sự kiện trọng đại cổ vũ xây dựng đất nước. Ảnh: Giang Huy
Đoàn diễu hành đi trên đường Hùng Vương, hàng nghìn người dân đứng hai bên cổ vũ. Video: Anh Phú
Các khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài trong không khí trang nghiêm. Đi đầu là Quốc huy đặt trên Trống đồng Đông Sơn, biểu tượng cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và cội nguồn văn hóa dân tộc. Tiếp bước là 54 thanh niên đại diện cho 54 dân tộc anh em, biểu trưng cho khối đại đoàn kết làm nên những chiến công lẫy lừng, cùng chung sức xây dựng đất nước.
Sau đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - hiện thân của niềm tin, khí phách và sức mạnh dân tộc; đội hình rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - người mở đường cho cách mạng Việt Nam; cùng biểu tượng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tái hiện mốc son lịch sử dân tộc.
Nghi trượng trước biểu tượng 80 năm Quốc khánh qua lễ đài. Ảnh: Ngọc Thành
Khối Hồng kỳ qua lễ đài. Ảnh: Ngọc Thành
Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, nhiều người dân trên các tuyến phố đứng dậy chào cờ, hát vang bài Quốc ca.
Người dân hát Quốc ca trên phố Thợ Nhuộm. Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân ở phố Thợ Nhuộm chào cờ. Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân trước Nhà hát Lớn. Ảnh: Hiếu Lương
Người dân hát quốc ca trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Thanh Hằng
Tiến quân ca vang lên trên Quảng trường Ba Đình - nơi 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trước nửa triệu đồng bào, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng lúc, 21 phát đại bác được khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình truyền đến.
Lễ chào cờ trước khi hợp luyện. Video: Ngọc Thành
Dự tổng hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Xe chỉ huy, xe tổ Công an kỳ dẫn đầu 17 khối diễu binh Công an nhân dân trước giờ vào đường duyệt. Ảnh: Phạm Dự
Xe tăng T-54B cải tiến và kíp lái sẵn sàng, đây là đội hình đi đầu khối xe pháo quân sự. Ảnh: Phạm Dự
Trước giờ tổng hợp luyện, 18 khối đứng, các khối quần chúng đã vào vị trí trong sân quảng trường Ba Đình. Quân nhạc vào vị trí cử hành Quốc thiều và nhạc lễ. Dự kiến tổng hợp luyện diễn ra trong hai tiếng với các nghi lễ chào cờ, bắn 21 phát đại bác, rước đuốc, diễu binh của 43 khối đi và các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, khối quần chúng...
Khối quần chúng trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành
Đại biểu ngồi gần kín khán đài 30.000 chỗ trước đường duyệt. Ảnh: Ngọc Thành
Các khối quân nhân, khí tài và xe pháo đã vào Quảng trường Ba Đình, hoàn tất đội hình và phương tiện, sẵn sàng cho buổi hợp luyện lần hai.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/08/2025 20:00 PM (GMT+7)