Thủ tướng trực tiếp chỉ huy ứng phó bão số 5: Đặt tính mạng người dân lên trên hết

Chiều tối 24-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5. Cùng dự họp có Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ; lãnh đạo Quân khu 4, các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5. Ảnh: Đ. Lương

Báo cáo tại cuộc làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, nhiều điều kiện thuận lợi để mạnh lên (nhiệt độ mặt nước biển tới 30°C, được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa Tây Nam); gây tác động tổng hợp, không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả miền núi.

Trên biển gió rất mạnh, sóng lớn và nước dâng; trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi năm 2024, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 - mức rất lớn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần "phòng hơn là chống", yêu cầu phải chuẩn bị ở mức cao nhất, đặc biệt là trong việc bảo vệ tính mạng của nhân dân.

Nhắc lại những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, đặc biệt là về người trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt trong ứng phó bão số 5 là phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Do đó, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị ngay từ hôm nay, với tinh thần chuẩn bị cao nhất; đồng thời rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết. Ảnh: Nhật Bắc

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng thủ dân sự đã thiết lập Sở chỉ huy tiền phương tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An), làm trung tâm điều hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các lực lượng liên quan.

Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó bão số 5

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải quán triệt tinh thần "bốn tại chỗ", đảm bảo ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Cơ quan khí tượng thủy văn phải cập nhật dự báo liên tục, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác hằng giờ thông tin về bão tới người dân, đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi với cơ quan quốc tế để nâng cao độ tin cậy khi bão đổ bộ.

Thủ tướng nhấn mạnh bão số 5 được dự báo di chuyển nhanh, phạm vi hoàn lưu ảnh hưởng rộng tới nhiều địa phương. Vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương phải vào cuộc sát sao, quyết liệt, thường xuyên, dứt khoát để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi cơn bão tan.

Tối 24-8, sau cuộc họp với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 5 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Người dân tỉnh Nghệ An kéo tàu tới nơi an toàn trước khi bão số 5 vào đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 17 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc - 109,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470 km, cách Hà Tĩnh khoảng 450 km và cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 390 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 - 14 (134 - 166 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ mạnh lên cấp 13-14 (và có thể còn mạnh hơn, đạt cấp 15). Khoảng trưa và chiều mai 25-8, tâm bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Bình.