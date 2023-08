Những bức ảnh cuối của trùm Wagner Prigozhin

Ông Prigozhin vui vẻ chụp hình với người dân châu Phi.

Theo Daily Mail, các hình ảnh được lực lượng đánh thuê Wagner đăng tải trên Telegram. Một số ảnh chụp cho thấy ông Prigozhin mặc áo sơ mi và quần bò, vui vẻ chụp hình với người dân châu Phi.

Những hình ảnh này được cho là được chụp ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi (CAR), nơi Wagner có sự hiện diện đáng kể với vai trò đảm bảo an ninh.

Trong thông điệp đăng kèm các bức ảnh, Wagner cho biết "người dân châu Phi rất biết ơn ông Prigozhin".

Ông Prigozhin chụp ảnh selfie với người dân châu Phi.

Dmitry Sytyi, người được cho là "cánh tay phải" của ông Prigozhin, cũng xuất hiện trong các bức ảnh. Sytyi bị phương Tây đưa vào danh sách trừng phạt vì vai trò trong hàng ngũ lực lượng Wagner.

Trước khi gặp nạn trong vụ rơi máy bay ở Nga vào ngày 23/8/2023, ông Prigozhin được cho là đã có chuyến đi tới một loạt các nước châu Phi, đặc biệt là Cộng hòa Trung Phi và Mali.

Ở Mali, ông Prigozhin xuất hiện trong video mặc trang phục quân sự, tay cầm súng trường và nói về nỗ lực "giúp châu Phi tự do hơn". "Chúng tôi đang làm việc với môi trường nhiệt độ hơn 50 độ C. Wagner sẽ giúp nước Nga vĩ đại hơn và châu Phi trở nên tự do hơn", ông Prigozhin nói trong video.

Dmitry Sytyi, người được cho là "cánh tay phải" của ông Prigozhin, cũng xuất hiện trong bức ảnh chụp ở châu Phi.

Chiếc máy bay riêng Embraer Legacy 600 chở ông Prigozhin và các thành viên cấp cao Wagner bị rơi vào ngày 23/8, trên hành trình từ Moscow tới thành phố St. Petersburg. Hôm 27/8, nhà chức trách Nga xác nhận ông Prigozhin là một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.

Điện Kremlin ngày 28/8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông Prigozhin". Trước đó, ông Putin nói rằng ông Prigozhin là một doanh nhân có tài, từng mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng nhưng cũng đã cố gắng gặt hái thành công cho bản thân và gia đình.

Ông Prigozhin cầm súng trường trong thông điệp video cuối cùng.

Ông Prigozhin được an táng trong một buổi lễ quy mô nhỏ tại nghĩa trang Porokhovskoye ở ngoại ô St. Petersburg vào ngày 29/8. Ông Prigozhin được chôn cất bên cạnh phần mộ của cha ông.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]