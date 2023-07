Nhìn lại vụ tai nạn máy bay kinh hoàng khiến 153 người chết ở Mỹ

Một máy bay của hãng hàng không Pan-American Airways,

Ngày 9/7 vừa qua đánh dấu dịp kỷ niệm 41 năm ngày xảy ra vụ tai nạn máy bay kinh hoàng ở bang Louisiana, Mỹ, theo Daily Star. Nguyên nhân xảy ra tai nạn được cho là do “không kịp thời công bố dự báo thời tiết tới các phi công điều khiển máy bay”.

Chuyến bay mang số hiệu 759 của hãng hàng không Pan-American Airways rơi ngay sau khi cất cánh, cách sân bay quốc tế New Orleans khi đó khoảng 800 mét.

Toàn bộ 145 người trên máy bay Boeing 727 thiệt mạng, bao gồm 138 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Ngoài ra, có 8 người thiệt mạng dưới mặt đất.

4 người khác bị thương nặng và 11 căn nhà bị hư hại hoặc phá hủy do tác động từ máy bay rơi. Chiếc máy bay 14 năm tuổi bị phá hủy hoàn toàn do tác động từ cú rơi, vụ nổ xảy ra sau đó và lửa cháy dữ dội.

Cả ba phi công gồm cơ trưởng, cơ phó và cơ phó thứ hai, được xác định trước chuyến bay không có vấn đề về giấc ngủ hoặc sức khỏe và đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra trình độ.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) xác định rằng nguyên nhân xảy ra thảm kịch là do yếu tố thời tiết, cụ thể là do khu vực máy bay cất cách xảy ra bom mưa và gió đứt. Các phi không đã gặp khó khăn trong việc nhận ra tình hình thời tiết bất lợi.

Cuộc điều tra của NTSB xác định rằng, rủi ro của hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy chưa được tìm hiểu rõ và thảm họa có thể tránh được nếu Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hành động sớm hơn.

Báo cáo của NTSB ghi nhận “chính phủ Mỹ thất bại trong việc sớm đưa ra dự báo thời tiết trong ngày xảy ra thảm kịch, đặc biệt là tình trạng gió đứt ở khu vực sân bay.

Tai nạn xảy ra do các phi công không nhận được thông báo kịp thời vì tình trạng thời tiết cực đoan.

Gió đứt là sự thay đổi đột ngột về vận tốc và/hoặc hướng gió trên một khu vực nhỏ, nơi các lớp hoặc cột không khí có vận tốc khác nhau chuyển động đến các lớp hoặc cột liền kề.

Cũng phải nhấn mạnh rằng, công nghệ ở thời điểm đó bị hạn chế, dẫn đến việc hiện tượng gió đứt chưa được xác định một cách chính xác và kịp thời.

Theo tờ New York Times, một nhân chứng khi đó đã nghe được cảnh báo về hiện tượng gió đứt trên tần số vô tuyến ở sân bay New Orleans. Nhưng không có bất cứ cảnh báo nào tới các phi công để hủy chuyến bay.

Các phi công khi đó chỉ nhận được báo cáo thời tiết chậm 2 giờ. Không có quy trình nào ở sân bay để cập nhật cho các phi công về tình trạng thời tiết mới nhất.

Sau vụ việc, nhà chức trách Mỹ đã chi hàng triệu USD để để đền bù cho gia đình của 153 người thiệt mạng trong thảm kịch.

3 năm sau, chuyến bay mang số hiệu 191 của hãng hàng không Delta Airlines cũng bị rơi bởi hiện tượng thời tiết cực đoan, dẫn đến việc FAA đưa ra yêu cầu bắt buộc lắp đặt hệ thống phát hiện gió đứt tại sân bay và trên máy bay ở Mỹ kể từ năm 1993.

