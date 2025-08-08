Tranh cãi việc quân đội Mỹ nâng nước sông cho chuyến nghỉ dưỡng của Phó Tổng thống Vance

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. (Ảnh: Reuters)

Gia đình ông Vance đã có chuyến nghỉ dưỡng bằng thuyền vào đúng sinh nhật lần thứ 41 của phó tổng thống.

Tuy nhiên, chuyến đi này vấp phải chỉ trích sau khi tờ The Guardian đưa tin mực nước sông Little Miami đã được nâng lên để phục vụ gia đình ông Vance.

Bà Taylor Van Kirk - người phát ngôn của Phó Tổng thống Vance - nói rằng ông không hề biết về yêu cầu thay đổi lưu lượng nước chảy vào sông Little Miami hôm 2/8.

"Các nhân viên mật vụ thường áp dụng những biện pháp bảo vệ mà phó tổng thống hoặc nhân viên của ông không hề hay biết, như trường hợp cuối tuần trước", bà Van Kirk nói.

Ông Anthony Guglielmi - người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ - xác nhận, cơ quan này đã yêu cầu lực lượng công binh tạm thời tăng lưu lượng nước từ hồ Caesar Creek được nối với sông Little Miami, vì lý do an ninh.

Dữ liệu của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho thấy, mực nước hồ Caesar Creek giảm từ ngày 1 đến 2/8, và mực nước sông Little Miami dâng cao vào ngày hôm đó.

Loại thuyền được Cơ quan Mật vụ sử dụng cho mục đích an ninh hoặc sơ tán khẩn cấp thường được lắp động cơ và cần vùng nước sâu hơn để hoạt động, ông nói. Những chiếc thuyền nhỏ hơn như loại mà gia đình ông Vance sử dụng, chẳng hạn như thuyền kayak và xuồng, có thể hoạt động ở vùng nước nông hơn.

Ông Guglielmi cũng cho biết, Cơ quan Mật vụ và các quan chức an toàn công cộng địa phương đã thực hiện một chuyến thị sát trước chuyến đi. Khi đó, một trong những chiếc thuyền cứu hộ đã mắc cạn, cho thấy mực nước quá thấp.

Ông Eugene Pawlik - người phát ngôn của lực lượng công binh lục quân - khẳng định, những thay đổi về dòng chảy là một "quá trình lặp lại" trong suốt cả năm tùy thuộc vào thời tiết và các yếu tố khác. Sự thay đổi dòng chảy không ảnh hưởng xấu đến mực nước thượng lưu hay hạ lưu.