Nhiều diễn biến đáng chú ý ở Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ

Ông Biden sẽ thăm Đông Á sau Hội nghị ASEAN - Mỹ The New York Times cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ công du Nhật và Hàn Quốc từ ngày 20 đến 24-5, một chuyến đi nhiều khả năng cũng sẽ tập trung phần lớn vào TQ. Các quan chức Nhà Trắng chưa cung cấp thông tin chi tiết về chuyến đi nhưng Tổng thống Mỹ dự kiến cũng ​​sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo khác thuộc nhóm “Bộ tứ kim cương” (QUAD - gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ) trong khuôn khổ chuyến công du này. Hãng tin AP dẫn lời ông Kurt Campbell, điều phối viên phụ trách các vấn đề Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, đánh giá ông Biden dường như đã nhận ra nỗ lực “xoay trục sang châu Á” của mình dần trở nên phức tạp trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với cuộc xung đột nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến thứ hai. “Dưới thời các chính quyền trước đây, Mỹ đã bắt đầu với sự quyết tâm cao độ trong việc tập trung vào khu vực Đông Á hoặc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và sau đó thấy rằng những thách thức cấp bách khác đã kéo Washington đi lệch hướng ban đầu. Tôi nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra nữa (dưới thời chính quyền ông Biden - NV)” - ông Campbell cho biết.