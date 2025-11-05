Hồng Kông (Trung Quốc) đóng băng số tài sản "khủng" của tập đoàn Prince

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi lực lượng chức năng thu thập thông tin tình báo từ nhiều nguồn liên quan đến hoạt động của Prince Group.

Sau khi phân tích chi tiết các công ty liên quan đến tập đoàn Prince Group do "ông trùm" Campuchia gốc Hoa Chen Zhi điều hành và các giao dịch tài khoản ngân hàng tương ứng của họ, cảnh sát đã xác nhận các hoạt động tình nghi rửa tiền.

Tập đoàn Prince bị cáo buộc điều hành các "trung tâm lừa đảo" trực tuyến quy mô lớn. Ảnh: X

Theo The Standard, các tài sản bị đóng băng trị giá khoảng 352 triệu USD, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ do các cá nhân và công ty nắm giữ, tất cả đều được cho là tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Cục Tình báo và Điều tra Tài chính Hồng Kông vẫn đang tiếp tục điều tra nhưng chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Cảnh sát nhấn mạnh cam kết chống gian lận và rửa tiền thông qua các biện pháp chủ động, thu thập thông tin tình báo và tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật khác, tổ chức ngân hàng và các bên liên quan.

Theo các báo cáo, Chen đang đối mặt với các cáo buộc điều hành âm mưu lừa đảo, sòng bạc trực tuyến, buôn người, nô lệ và cưỡng ép lao động trên khắp Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và các khu vực khác.

Hiện Chen đang đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế từ Anh và Mỹ, trong đó có khoảng 127.271 Bitcoin bị đóng băng do các hoạt động phạm tội mà ông bị cáo buộc.

Ngoài ra, Viện kiểm sát Đài Bắc – Đài Loan (Trung Quốc) hôm 4-11 cho hay đã tịch thu tài sản trị giá hơn 145 triệu USD và bắt giữ 25 nghi phạm liên quan đến Prince Group.

Ít nhất 18 công ty Hồng Kông đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì liên quan đến tập đoàn Prince. Trong số đó có hai công ty niêm yết là Khoon Group và Geotech Holdings.

Chính quyền Singapore gần đây cũng thu giữ hơn 114 triệu USD tài sản liên quan đến tập đoàn Prince, bao gồm 6 bất động sản cũng như tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt, theo truyền thông địa phương.