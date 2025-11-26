Đang cháy lớn ở Hồng Kông - Trung Quốc, khói lửa bao trùm 3 tòa nhà dân cư

Đài phát thanh công cộng RTHK dẫn thông tin cảnh sát cho biết bước đầu xác định đã có 4 người thiệt mạng, gồm một lính cứu hỏa và 3 người dân. Ngoài ra có 8 người bị thương.

"Nhiều người mắc kẹt bên trong toà nhà với những cột khói xám dày đặc đang bốc lên" - đài RTHK dẫn nguồn cảnh sát và nhấn mạnh -"Chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi báo có người mắc kẹt bên trong".

Khói lửa bốc lên dữ dội từ hiện trường vụ hoả hoạn nghiêm trọng đang xảy ra ở Hồng Kông – Trung Quốc. Ảnh: Eugene Lee

Sở cứu hỏa cho biết họ nhận được thông báo lúc 14 giờ 51 phút (giờ địa phương) là có vụ cháy đã bùng lên tại khu Wang Fuk Court ở quận Tai Po.

Ban đầu, đám cháy ở mức cảnh báo cấp một, sau được nâng lên cảnh báo cấp bốn lúc 15 giờ 34. Tại Hồng Kông, cảnh báo hoả hoạn có 5 mức và mức càng cao cho thấy đám cháy càng dữ dội.

Khu dân cư Wang Fuk Court gồm 8 tòa nhà với gần 2.000 căn hộ. Một số tòa nhà xung quanh tòa đang cháy có giàn giáo tre bao quanh phần ngoài, có thể đang được tu sửa.

Các đoạn video tại hiện trường cho thấy giàn giáo tre bên ngoài nhiều căn hộ bị bao trùm trong lửa, với các mảng lưới che màu xanh cháy rụi rơi xuống mặt đất.

Tòa nhà đầu tiên bốc cháy là Wang Cheong House sau đó lan sang hai tòa lân cận là Wang Tai House và Wang Shing House.

Đến chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng cho biết tất cả 8 tòa nhà trong khu Wang Fuk Court đều bốc cháy.

Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục, cảnh sát đã phân luồng cấm giao thông trên nhiều tuyến đường xung quanh hiện trường.

Một số hình ảnh vụ hỏa hoạn ở Hồng Kông. Ảnh: South China Morning Post

Đã xác định những thương vong đầu tiên. Ảnh: Eugene Lee

Nhiều người cầu nguyện cho người thân vẫn đang mắc kẹt trong toà nhà bốc cháy. Ảnh: Eugene Lee