Iran nói ông Trump 'không muốn đàm phán', khẳng định quyền kiểm soát ở Hormuz

Hãng tin WANA dẫn lời Mohsen Rezaee, cố vấn quân sự cấp cao của Đại giáo chủ Iran ngày 30/5 phát biểu: "Đây là lần thứ 3 ông Trump bội ước ngoại giao với Iran. Việc Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân và đưa ra những yêu sách quá mức cho thấy họ không muốn đàm phán, mà muốn đạt được các mục tiêu khác".

Theo truyền thông địa phương, dù Tướng Rezaee không nêu cụ thể 2 lần "bội ước" trước đó của Tổng thống Mỹ Trump, nhưng đó có thể là 2 lần Washington phát động tấn công Iran vào tháng 6/2025 và cuối tháng 2/2026.

Xuồng cao tốc của Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Cùng ngày 30/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya khẳng định Hải quân Iran vẫn đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tại eo biển Hormuz. Tehran cảnh báo mọi tàu quân sự "có ý định can thiệp vào hoạt động quản lý eo biển hoặc làm gián đoạn giao thông hàng hải trong khu vực" sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.

"Mọi tàu thương mại, tàu chở dầu và các phương tiện hàng hải khác khi đi qua khu vực đều phải tuân thủ các tuyến hàng hải được chỉ định và nhận được sự cho phép cần thiết từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào làm suy giảm quyền quản lý của mình đối với eo biển Hormuz", phía Iran nêu rõ.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận việc hải quân nước này vô hiệu hóa một tàu chở hàng đang hướng tới cảng của Iran ở Vịnh Oman.

"Chúng tôi đã thông báo cho tàu chở hàng M/V Lian Star rằng họ đang vi phạm lệnh phong tỏa với các cảng của Iran. Tuy nhiên, con tàu đã liên tục phớt lờ hơn 20 cảnh báo của Hải quân Mỹ. Một tiêm kích sau đó đã được triển khai để phóng tên lửa Hellfire vào khoang động cơ của con tàu, khiến nó không thể tiếp tục di chuyển", CENTCOM thông tin.

Tính đến hiện tại, CENTCOM đã vô hiệu hóa 5 tàu thương mại và buộc 116 tàu khác phải đổi hướng trong khuôn khổ các hoạt động thực thi lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.